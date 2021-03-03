Обнародование в СМИ аудио разговора Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым вызвало ряд вопросов. В частности, они касались возможных связей нардепа от ОПЗЖ с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

О вероятных связях Петра Порошенко и Виктора Медведчука, фейки о вакцинации против коронавируса и атаки российских хакеров на формулы относительно препаратов против COVID-19 – рассказала экс-заместитель министра информполитики Украины Татьяна Попова.

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О вероятных связях Порошенко и Медведчука

Раньше делали расследование и о нефтепродуктопроводе, и о торговле углем из ОРДЛО, и о том, что Медведчука не просто так назначили на должность. Оказывается, в аудио (Суркова и Медведчука – 24 канал) четко сказано, что это предложил Порошенко.

Соответственно они (Порошенко и Медведчук – 24 канал), судя по всему, сотрудничали.

На самом деле на Петра Алексеевича никогда не "нападали" каналы Медведчука – на Авакова нападали на националистов нападали на Стерненка нападали на Петра Алексеевича, может, только перед выборами. После этого они начали откровенно "мочить" Порошенко.

Обратите внимание! 25 февраля издание "Цензор.НЕТ" опубликовало запись разговора за 2014 год нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым.

О фейках по вакцинам

В США уже призвали директоров и владельцев соцсетей встретиться с властями. Они видят, как в соцсетях работают с фейками – и начали против этого бороться.

Мы только начали вакцинацию, и у нас уже начали появляться фейки, которые будут подпитываться внешними и внутренними игроками.

Надо переговорить с соцсетями, например, как в начале коронавируса говорили с Facebook – они достаточно активно сотрудничали с Министерством здравоохранения.

Ранее любое сообщение о коронавирусе сразу снижалось в просмотрах. Они потом сняли это, ведь поняли, что есть люди, которые выступают с целью что-то донести.



Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала

Об атаках российских хакеров на вакцины

В середине 2020 года еще только разрабатывали вакцины (против коронавируса – 24 канал). Разведки некоторых стран говорили, что было несколько атак российских хакеров именно по формулам вакцин.

Есть подозрение, что формула была похищена на каком-то этапе. И неизвестно, какая именно формула – у россиян, ведь они так и не закончили свои исследования. Нет законченной фазы и она не зарегистрирована ВОЗ.