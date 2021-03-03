Они сотрудничали, – Попова о вероятных связях Медведчука с Порошенко
Обнародование в СМИ аудио разговора Виктора Медведчука с Владиславом Сурковым вызвало ряд вопросов. В частности, они касались возможных связей нардепа от ОПЗЖ с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Источник:"Что это было?" на 24 канале
О вероятных связях Петра Порошенко и Виктора Медведчука, фейки о вакцинации против коронавируса и атаки российских хакеров на формулы относительно препаратов против COVID-19 – рассказала экс-заместитель министра информполитики Украины Татьяна Попова.
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О вероятных связях Порошенко и Медведчука
Раньше делали расследование и о нефтепродуктопроводе, и о торговле углем из ОРДЛО, и о том, что Медведчука не просто так назначили на должность. Оказывается, в аудио (Суркова и Медведчука – 24 канал) четко сказано, что это предложил Порошенко.
Соответственно они (Порошенко и Медведчук – 24 канал), судя по всему, сотрудничали.
На самом деле на Петра Алексеевича никогда не "нападали" каналы Медведчука – на Авакова нападали на националистов нападали на Стерненка нападали на Петра Алексеевича, может, только перед выборами. После этого они начали откровенно "мочить" Порошенко.
О фейках по вакцинам
В США уже призвали директоров и владельцев соцсетей встретиться с властями. Они видят, как в соцсетях работают с фейками – и начали против этого бороться.
Мы только начали вакцинацию, и у нас уже начали появляться фейки, которые будут подпитываться внешними и внутренними игроками.
Надо переговорить с соцсетями, например, как в начале коронавируса говорили с Facebook – они достаточно активно сотрудничали с Министерством здравоохранения.
Ранее любое сообщение о коронавирусе сразу снижалось в просмотрах. Они потом сняли это, ведь поняли, что есть люди, которые выступают с целью что-то донести.
Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала
Об атаках российских хакеров на вакцины
В середине 2020 года еще только разрабатывали вакцины (против коронавируса – 24 канал). Разведки некоторых стран говорили, что было несколько атак российских хакеров именно по формулам вакцин.
Есть подозрение, что формула была похищена на каком-то этапе. И неизвестно, какая именно формула – у россиян, ведь они так и не закончили свои исследования. Нет законченной фазы и она не зарегистрирована ВОЗ.
Что известно о российской вакцине?
Российский препарат "Спутник V" – первая официально зарегистрированная вакцина против COVID-19. Однако она не прошла важнейшей стадии испытаний.
Люди, которые вакцинировались "Спутником-V", жаловались на побочные эффекты.
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