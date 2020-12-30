Оглядываясь назад, я по-старчески мечтательно грущу: "Как же много было ранее возможностей в украинском Луганске". Раньше – это до войны на Донбассе.

Эксклюзивный блог для сайта 24 канала с временно оккупированного Луганска

После 2014-го есть две категории жизни – "ДО" и ПОСЛЕ

Обычно ко всему, что "ДО" приписывают все самое счастливое и разнообразное: море летом, свадьбы-женитьбы, командировки, рождение детей, покупки квартир-машин и всякое прочее. У каждого ведь по-разному обозначается счастье.

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К "ПОСЛЕ" обычно относят трудную дилемму, где жить, где работать, с какой страной связывать свое будущее.

То есть все хорошее было "ДО", все плохое обычно "ПОСЛЕ".

Конкурентов – ноль

И жизнь как нарочно подтасовывает – если смерти и болезни, то "ПОСЛЕ", если же новый опыт, доходы и планы, то непременно "ДО". Вы, например, знали, что помимо всего прочего "ДО" войны в Луганской области было множество легально-нелегальных видов бизнеса: когда за деньги вы могли убедить несерьезного отца ребенка в отцовстве, выбить деньги с должника, почти полюбовно договориться с соседями на счет межи, о чем не удавалось договориться последние лет пятьдесят. То есть были такие конторы, в которых за ваши деньги могли помочь решить любой вопрос.

"ПОСЛЕ" 2014 года все эти ЧП вышли за линию разграничения, как и четко выстроенные вертикали наркоторговли – что скрывать.

Вы только представьте себе то время, когда вы оказались в какой-то момент времени единственным в своей области умений узким специалистом, в то время как "ДО" войны вам было просто не пробиться из-за сильнейшей конкуренции. Как будто ты вышел в чистое поле и только от тебя зависит, чем ты займешься – будешь строить дома, чинить проводку или решишь открыть что-то и вовсе оригинальное, с чем никогда раньше дела не имел. Конкурентов – ноль.

Из моих ближайших знакомых пятеро именно в этот период открыли свой бизнес. Да, у них были на это некие предпосылки раньше, что-то вроде задатков и способностей, но каждый из них был только наемным служащим "ДО" войны. Без опыта работы на себя. Каждый из них делал что-то подобное раньше в рамках тех организаций, где был обычным наемным сотрудником. Им тема эта была близка, хотя "ДО" войны они и не помышляли о том, что можно открыть что-то свое.

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Реалии бизнеса во временно оккупированном Луганске

Выходит, каждому из них война развязала руки?

В столярном цеху, где последние лет пять работал один из знакомых, умер хозяин. Дилемма была уйти куда-то или взять все в свои руки. Он выбрал второй вариант. Хотя, знай он, чего ему все это будет стоить, подумал бы сто раз. Цех был разворован. Света не было. Рабочих тоже. Все это вышло вместе с войной. Чтобы дали свет, нужно было зарегистрироваться официально. Оформить уже в непризнаной "республике" свое ИП. Пройти пожарных, экологов, санстанцию, налоговую и прочее. Договориться с полицией. Это ведь только видимая часть айсберга – работающий цех.

Да, все "официально" науровне местных боевиков, но при этом двери в нем все время как бы закрыты – чужой не зайдет, свои не придут без звонка, рабочие на стук не откроют. Вот вам легальный бизнес. Чему завидовать?

Да он работает по 12 часов 6 дней в неделю, чтобы выплыть. Рабочее воскресенье из области нормы. Мог бы – ночевал бы в цеху. Уходит последним, приходит первым. Экономит на всем.

Еще один знакомый открыл свою лингвистическую школу. Первые полгода буквально жил в ней. Не заработал ничего – весь заработок уходил на аренду и налоги. "ПОСЛЕ" начали подтягиваться конкуренты и оказалась еще одна занятная вещь – в Луганске иностранный язык перестал быть популярным. Куда с ним? Чисто теоретически, конечно, он нужен. Но те, кто здесь остался, без денег и без должных амбиций. Они могут очень хотеть его учить, но ходить через раз, а то и вовсе бросить, передумав враз заниматься.

"ПОСЛЕ" 2014-го Гарвард и Принстон стали как-то еще дальше от Луганска, чем были.

А чтобы поступать в местные вузы, нужно ли тратиться на дополнительный английский, если легче единоразово договориться об успешно сданном экзамене, чем куда-то ходить и что-то упорно учить. И выходит, что бизнес свой есть, но какой-то он не на зависть. Это кто знает, поймет, что завидовать здесь нечему, а недалекий человек будет завидовать всему.

Другой знакомый, частный юрист. Берется буквально за все. И паспорта местные делает вне очереди, и с регистрацией машин помогает, и документы украинские справляет за свою мзду. Это очень широкое понятие – быть здесь юристом. Это скорее быть человеком с широкими связями и ключами от всех дверей. Кстати, трудно сказать, что кормит больше, деятельность юридическая или с документами – кому украинское водительское удостоверение, кому свидетельство о рождении Мейд ин Юкрейн, кому фото в паспорт без выезда.

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А знаете, что занятно? Даже они все, нувориши эпохи "ПОСЛЕ", отчаянно тоскуют по Украине здесь. Да, у каждого из них есть свой кусочек хлеба с сыром на завтрак, но факт остается фактом – именно Украина сформировала все то, что пригодилось сейчас.