Она не могла бежать на остановку, – отец 7-летней Марии Борисовой об обстоятельствах убийства
На Херсонщине 7-летнюю Марию Борисову в течение нескольких дней искали сотни полицейских, кинологи с поисковыми собаками, волонтеры и местные жители. В то же время отец девочки опроверг версию, что в день исчезновения она ждала его на остановке.
Источник:24 канал
Отец ребенка живет отдельно от семьи уже на протяжении 2 лет. Его основной заработок – сезонные работы.
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По свидетельствам односельчан, семья была неблагополучной. Многие жильцы не хотят о ней говорить. В то же время отец Марии рассказал, что в день исчезновения девочки он работал в селе.
Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю,
– поделился отец девочки.
Что известно о матери ребенка
Представители местной власти заявляют, что семья находится на спецучете. Марийку и 10-летнего брата мать воспитывала самостоятельно. По некоторым данным, женщину иногда замечали с алкоголем. Впрочем, в сельском совете причин для изъятия детей не видели.
"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", – отметила староста Счастливского Наталья Пархоменко.
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Когда эксперты осматривали тело ребенка, ее мать вела себя спокойно. После всех процедур полиция забрала женщину на допрос.
Другие детали убийства
На тело в недостроенном сарае наткнулись селяне, которые обрезали виноград. Правоохранители и местные жители уверены, что сначала его прятали в другом месте, а потом подбросили. Все из-за того, что сараи за двухэтажными коттеджами проверяли по нескольку раз в день и ничего не находили.
Ребенка убили, а перед этим над ней жестоко поиздевались. По данным судмедэкспертов, все произошло в день исчезновения девочки.
Смерть наступила от механической асфиксии или удушения. На теле девочки обнаружили телесные повреждения возле половых органов, что может свидетельствовать о том, что она стала жертвой полового преступления,
– рассказал заместитель начальника полиции Николай Вербицкий.
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Сейчас правоохранители почти не сообщают о деталях преступления. Однако из неофициальных источников известно, что они ждут экспертизу ДНК и допрашивают знакомых матери ребенка.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: основное
- В Херсонской области 7 марта пропала 7-летняя Мария Борисова. Через несколько дней тело девочки нашли в сарае одного из домовладений.
- Друзья девочки рассказали, что она хотела встретить отца с работы. Некоторые сообщали, что в последний раз Марийку видели на автобусной остановке в ее селе Счастливое.
- В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.
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