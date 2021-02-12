Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный вызывает у него определенные опасения. Все потому, что политик не говорит о своем видении внешней политики России.

Что Сенцов говорит о Навальном

Сенцов заявил, что Навальный если станет президентом России, возможно и выведет войска с Донбасса, однако это произойдет точно не сразу.

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В качестве причины он озвучивает, что это слишком дорого для России финансово, но он не называет происходящее российской военной агрессией или захватнической войной,

– пояснил Сенцов.

Украинский режиссер отметил, что Навальный так и не опроверг свою знаменитую фразу о том, что Крым – "не бутерброд, чтобы его туда-сюда передавать".

"Большой вопрос, куда он поведет Россию. Сейчас он реально борется с Путиным, он его самый сильный и опасный противник внутри страны. Это хорошо, если он его сбросит, такой вариант тоже возможен. Но вопрос, какую мы Россию увидим после этого", – подчеркнул Сенцов.

Украинцам не стоит восхищаться Навальным

По словам Сенцова, пока российский оппозиционер не выскажет четкой позиции по Донбассу и Крыму, украинцам не следует им восхищаться.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже говорил о том, что украинцам не нужно увлекаться Навальным. Однако чиновник подчеркнул, что враг президента России Владимира Путина – является его другом. Больше о Навальном – читайте здесь.