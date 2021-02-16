Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не считает Александра Дубинского "элементом российской дезинформации". Он, по словам министра, является талантливым человеком.

Что сказал Ткаченко о Дубинском

Ситуация вокруг Дубинского вызывает у главы Минкульта "сложные чувства".

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Как бы мы к нему не относились, но талант у него есть. Но с другой стороны, история с разговорами по поводу американских выборов и так далее, на мой взгляд, была достаточно спорной. Оправданы ли санкции за это? Мне трудно что-то сказать,

– подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что, несмотря на санкции США против Дубинского, не считает нардепа дезинформатором.

"Зная Александра и его взгляды... не думаю", – заметил министр.

Обратите внимание! Перед тем, как Дубинский и Ткаченко стали коллегами по фракции "Слуга народа", они работали на телеканале "1+1". Первый был ведущим программы "Деньги", а также имел авторский проект "Дубинизмы". Ткаченко же был руководителем канала.

Что известно о санкциях против Дубинского