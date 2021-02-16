Он талантливый человек, – Ткаченко о Дубинском
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не считает Александра Дубинского "элементом российской дезинформации". Он, по словам министра, является талантливым человеком.
Источник:BBC
Что сказал Ткаченко о Дубинском
Ситуация вокруг Дубинского вызывает у главы Минкульта "сложные чувства".
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Как бы мы к нему не относились, но талант у него есть. Но с другой стороны, история с разговорами по поводу американских выборов и так далее, на мой взгляд, была достаточно спорной. Оправданы ли санкции за это? Мне трудно что-то сказать,
– подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что, несмотря на санкции США против Дубинского, не считает нардепа дезинформатором.
"Зная Александра и его взгляды... не думаю", – заметил министр.
Что известно о санкциях против Дубинского
- 11 января США ввели санкции против ряда украинских политиков, среди которых был и нардеп от "Слуги народа" Дубинский.
- Американцы обвинили их во вмешательстве в выборы их президента.
- Президент Владимир Зеленский просил нардепа добровольно выйти из фракции, однако тот не послушал, потому что считает себя не виновным.
- Впоследствии "слуги" провели анонимный опрос и исключили Дубинского из фракции.
- Теперь нардепа могут также заменить на должности руководителя политической ячейки "Слуги народа" в Киевской области.
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