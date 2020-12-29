Глава Гостаможни Павел Рябикин пытался побороть определенные схемы, которые происходили на таможне. Он намеревался и попытался оказать сопротивление, в частности крышевание от определенных людей в погонах.

Однако глава Гостаможни "получил по рукам". Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

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Он (Рябикин – 24 канал) написал заявление, говорит: "Ждите, если мне не дают сломать эту систему, то у меня тогда нет оснований оставаться руководителем",

– рассказал Уманский.

В то же время он отметил, что сейчас из-за так называемого калейдоскопа кадровых решений и назначений – на таможне может происходить что угодно. Хотя даже год назад себе такого не позволяли, отметил бывший министр финансов.

Также Игорь Уманский заверил, что Павел Рябикин написал заявление об отставке не из-за его деятельности. По словам Уманского, он ни разу не общался с главой Гостаможни.

Что известно о заявлении Рябикина