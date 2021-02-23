В Шевченковском райсуде Киева пытались обжаловать подозрение заместителю главы Офиса президента. В то же время материалы подозрения в отношении Олега Татарова не видели, а вопрос о запрете его назначения – игнорируют.

Такое мнение высказала юрист Татьяна Козаченко. Она отметила, что вопрос о Татарове игнорировали, ведь его не только не уволили, а еще назначили на должность.

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"Он никогда не мог быть назначен на должность в администрацию президента. Он лицо, подпадающее под запрет. Это лицо, которое должно быть в реестре люстрированных лиц", – подчеркнула Козаченко.

Татаров не просто не добропорядочный, он часть преступной власти, которая много лет просто "разъедала" страну,

– сказала юристка.

Обратите внимание! Высший антикоррупционный суд обратился к главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой относительно выяснения того, куда дели материалы по делу Татарова.

В чем заключается проблема относительно Татарова

Что касается последних событий в отношении зампреда ОП, есть очевидный факт – значит, он нужен кому-то "выше", считает юрист. Козаченко отметила, что сейчас государственные органы не могут разобраться в полномочиях и борются между собой.

"Пока государство не наведет кадровую политику, в дальнейшем будут принимать не юридические, а политические решения, которые невозможно комментировать", – убеждена Татьяна Козаченко.

Она отметила, что сейчас в деле Татарова показывают на проблему конкретной особы, ведь не особа создала проблему, а его назначили и удерживают люди, которые нуждаются в его услугах.

Что известно о деле Олега Татарова