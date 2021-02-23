Татаров должен быть в реестре люстрованих лиц, – юрист
В Шевченковском райсуде Киева пытались обжаловать подозрение заместителю главы Офиса президента. В то же время материалы подозрения в отношении Олега Татарова не видели, а вопрос о запрете его назначения – игнорируют.
Такое мнение высказала юрист Татьяна Козаченко. Она отметила, что вопрос о Татарове игнорировали, ведь его не только не уволили, а еще назначили на должность.
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"Он никогда не мог быть назначен на должность в администрацию президента. Он лицо, подпадающее под запрет. Это лицо, которое должно быть в реестре люстрированных лиц", – подчеркнула Козаченко.
Татаров не просто не добропорядочный, он часть преступной власти, которая много лет просто "разъедала" страну,
– сказала юристка.
В чем заключается проблема относительно Татарова
Что касается последних событий в отношении зампреда ОП, есть очевидный факт – значит, он нужен кому-то "выше", считает юрист. Козаченко отметила, что сейчас государственные органы не могут разобраться в полномочиях и борются между собой.
"Пока государство не наведет кадровую политику, в дальнейшем будут принимать не юридические, а политические решения, которые невозможно комментировать", – убеждена Татьяна Козаченко.
Она отметила, что сейчас в деле Татарова показывают на проблему конкретной особы, ведь не особа создала проблему, а его назначили и удерживают люди, которые нуждаются в его услугах.
Что известно о деле Олега Татарова
- Олега Татарова, заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к коррупционным схемам. Речь идет об сделках с бывшим главой "Укрбуда" Максимом Микитасем.
- В декабре 2020 года Печерский суд Киева решил передать дело Татарова от НАБУ в ГБР. Впоследствии Офис генпрокурора отдал ее Службе безопасности Украины.
- Против генпрокурора Ирины Венедиктовой открыли уголовное производство за вероятное незаконное вмешательство в расследование.
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