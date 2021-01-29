Украина намерена построить крупный горнолыжный курорт в Карпатах для проведения зимней Олимпиады. Учитывая это, глава Офиса Президента Андрей Ермак ведет переговоры с инвестором из Австрии Гернотом Лейтнер. И все бы ничего, но его связывают с рядом одиозных украинских политиков и выводом денег из украинского Госбюджета.

Источник: "Схемы"

Ермак с Ляйтнером хотят построить на Закарпатье "высокогорный всесезонный спортивно-туристический кластер "Боржава". Австрийца связывают с главой администрации беглого президента Виктора Януковича – Сергеем Левочкин , а также с экс-руководитилем Госинвестпроекта Владиславом Каськивым.

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Каськив, Левочкина и вывод денег из Госбюджета: подробнее

Журналисты получили доступ к переписке Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц нардепов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных в период с 2014 по 2016 годы.



К освоению бюджетных денег для скупки карпатских земель на частные фирмы может быть причастна и семья Левочкиных / Коллаж "Схем"

Эти письма свидетельствуют, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Это одна из компаний, через которую, по версии официального следствия НАБУ, были выведены средства из Государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекту "Олимпийская надежда". Именно в это время Госинвестпроектом руководил Каськив.

Кроме того, переписка указывает на то, что Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских компаний. Последние тратили их на скупку земель в долине Боржава в Закарпатье – как раз там, где планировали реализовать проект "Олимпийская надежда" . Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта . Расследование продолжается.



Как миллионы долларов из госбюджета перечислялись компаниям-нерезидентам, часть из которых оказалась подконтрольной близким к Каськиву / Инфографика "Схем"

Подробности сотрудничества Ляйтнера и Ермака

В итоге Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Ермак в июле 2020 года отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером. Тот представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.



Гернот Ляйтнер и его презентация в ОПУ проекта горнолыжного курорта / Коллаж "Схем"

Именно на Ляйтнера оформлена компания Teleferic , включая период, когда ее счетами управляли из офиса Левочкиной. Но сейчас эта компания больше не является владельцем фирм, скупивших землю на Закарпатье. Вместо нее, в структуру собственности ввели словацкую Carpathian Mountain Resort. Она тоже формально оформлена на Ляйтнера.



Структура компании Teleferic Holdings во время правления Ляйтнера / Инфографика "Схем"



Carpathian Mountain Resort – новый владелец украинских фирм, на которые записаны земли в Закарпатье: она также принадлежит Ляйтнера / Инфографика "Схем"

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Что об этом говорят в ОПУ

В Офисе Президента отметили, что говорится именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства.

"Весь переговорный процесс украинская сторона ведет исключительно с представителем австрийской компаниии Austrian Teleferic Holdings", – говорят в представительстве главы государства.

По другим вопросам в Офисе Президента пока ничего не комментируют.