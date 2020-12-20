С пятым президентом Украины Петром Порошенко шестой президент Владимир Зеленский сотрудничать не готов. Что касается его политической силы, "Европейской Солидарности", то при наличии хороших инициатив депутаты и так сотрудничают.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию New York Times . Среди прочего глава государства ответил и на вопрос о вероятном сотрудничестве с оппозицией.

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Журналисты спросили у Владимира Зеленского: как он собирается выполнять задачи в стране, если у "Слуги народа" нет решающего голоса в Раде? И готов ли он при необходимости сотрудничать с партией Порошенко?

Готовы ли мы сотрудничать? Я не понимаю – с кем? С олигархом Порошенко – не готов сотрудничать,

– ответил Зеленский.

Касаемо сотрудничества с политической силой пятого президента Украины "Европейская Солидарность", Зеленский отметил:

"Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то, я знаю, все депутаты между собой сотрудничают".

Все, что на благо Украины – окей. Все, что связано с лоббизмом или рисками для Украины – я не готов,

– заверил глава государства.

В то же время Зеленский признал, что на политику (и собственно на депутатов) в Украине таки влияют большие финансовые группы и олигархи. Немало есть и таких, кто хотел бы затормозить реформы, которые президент внедряет.

Но, несмотря ни на что, важные законы в Верховной Раде народные избранники, и в основном это именно "слуги народа", таки принимают.