Европарламент обнародовал доклад по соглашению об ассоциации Украина – Европейский Союз. Евродепутаты жестко раскритиковали государство за коррупцию и отсутствие политической воли для борьбы с олигархатом.

Евросоюз – это хорошая невеста, с которой каждый хочет жениться. Такое мнение в эфире высказал евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

К теме Имеют сильное влияние: в Европарламенте призвали Украину бороться с олигархами

Почему Украина не в Евросоюзе

По его словам, должен быть подписан контракт с четкими условиями. То есть необходимо выполнить все принципы Евросоюза:

политическая демократия;

рыночная экономика;

верховенство права.

олигархическое влияние

В Украине есть группы, которые находятся под влиянием конкретных богатых лиц. Именно это, как отметил эксперт, вызывает сомнения у Евросоюза. Если государство планирует вступить в ЕС, это не может продолжаться.

В Украине есть олигархическое влияние на экономические решения и на политиков,

– отметил Ауштрявичюс.

Он добавил: "Экономика, информация и политика создают образ типичного восточного олигарха, который не сочетается с будущим Украины".

Кстати говоря! Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации.

Также он отметил, что вопрос членства Украины в ЕС поднимается. "Медленно, но Украина идет в правильном направлении", – сказал евродипломат.