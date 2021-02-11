Олигархи влияют на экономику и политиков: евродипломат ответил, почему Украина не в ЕС
Европарламент обнародовал доклад по соглашению об ассоциации Украина – Европейский Союз. Евродепутаты жестко раскритиковали государство за коррупцию и отсутствие политической воли для борьбы с олигархатом.
Источник:24 канал
Евросоюз – это хорошая невеста, с которой каждый хочет жениться. Такое мнение в эфире высказал евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.
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Почему Украина не в Евросоюзе
По его словам, должен быть подписан контракт с четкими условиями. То есть необходимо выполнить все принципы Евросоюза:
- политическая демократия;
- рыночная экономика;
- верховенство права.
- олигархическое влияние
В Украине есть группы, которые находятся под влиянием конкретных богатых лиц. Именно это, как отметил эксперт, вызывает сомнения у Евросоюза. Если государство планирует вступить в ЕС, это не может продолжаться.
В Украине есть олигархическое влияние на экономические решения и на политиков,
– отметил Ауштрявичюс.
Он добавил: "Экономика, информация и политика создают образ типичного восточного олигарха, который не сочетается с будущим Украины".
Также он отметил, что вопрос членства Украины в ЕС поднимается. "Медленно, но Украина идет в правильном направлении", – сказал евродипломат.
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