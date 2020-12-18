Председатель партии "Голос" Кира Рудик в 2020 году отдала свой голос немного меньше чем за 30 законопроектов. Ей не понравился бюджет на 2021 год, закон о продлении особого статуса Донбасса и повышение минимальной заработной платы. Однако каждое свое решение она может аргументировать.

Также она рассказала, кто финансирует "Голос" и прокомментировала результаты партии на местных выборах. Об этом читайте в "Перекрестном допросе" с Кирой Рудик на 24 канале.

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О Госбюджете-2021 и финансирование "Голоса"

Предлагаю начать сразу с горячих тем. У нас была парламентская неделя, мы голосовали и за закон о возобновлении работы НАПК, и за Госбюджет, и кадровые назначения. Собственно, с госбюджета предлагаю и начать. Почему "Голос" не голосовал за Госбюджет?

Потому что это плохой бюджет, мы его не поддерживаем. Несмотря на то, что у нас были попытки улучшить между первым и вторым чтением и некоторые из наших попыток были учтены, он все равно плохой для нашей страны. Бюджет предусматривает огромный дефицит и то, что нам снова надо будет находить деньги где-то. Однако не предусматривает, что кто-то будет притеснять пояса, а это:

президент;

Офис Президента;

Офис генпрокурора;

министр внутренних дел Арсен Аваков и его ведомство.

То есть Верховная Рада урезала деньги в образовании, медицине, зарплаты врачей, но она не урезала бюджет на МВД, на Офис генпрокурора и Офис Президента. Это особенно цинично, потому что президент приходил с лозунгами, он максимально урежет деньги, которые тратят на него и его команду. Он этого не делает.

Именно поэтому мы не поддерживали этот бюджет. Мы считаем, что он является нереалистичным. Думаю, что примерно в марте мы с вами вернемся к вопросу, когда правительство придет и попросит его пересмотреть.

Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет-2021. Все самое важное о нем читайте в материале 24 канала.



Что предусмотрено в Госбюджете-2021 / Инфографика 24 канала

Пятая часть вашей фракции народных депутатов получила из бюджета, из средств налогоплательщиков, компенсацию проживания в Киеве. То, возможно, вам стоит с себя начать урезание государственных бюджетных расходов? Возможно, отказавшись от этих выплат на проживание ваших депутатов в Киеве?

А четыре из пяти нашей фракции отказались от этой компенсации, даже несмотря на то, что они приехали из других городов.

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик: видео

Однако вы согласитесь, что обычные граждане Украины, которые переезжают работать в другие города или переезжают работать в Киев, оплачивают себе жилье, снимая его просто по зарплате. Людям с вашей фракции не хватает депутатских зарплат для того, чтобы снимать себе жилье?

Я бы очень хотела изменить эту систему сейчас для того, чтобы максимальное количество средств, которые мы можем отдать людям, мы отдавали. И я уверена, что в 2021 году законопроекты, которые есть в партии "Голос", которые направлены на то, чтобы уменьшить финансирование и Офиса Президента, и определенных затрат народных депутатов, будут приняты.

Однако мы пришли в Верховную Раду не только для того, чтобы работать над зарплатами и расходами депутатов. Мы пришли именно для того, чтобы работать в Верховной Раде могли профессионалы, и для того, чтобы все могли зарабатывать много. Именно над этим мы и работаем.



Кира Рудик объяснила, почему "Голос" не поддержал бюджет-2021 / Фото 24 канала

Вы сейчас говорите о расходах на квартиры или на оплату аренды квартиры, а мы говорим о миллиардах, которые заложены сейчас на Офис Президента, за которые мы и боремся, чтобы депутаты, которые приезжают из других городов, могли платить себе за аренду жилья. Если нас не будет там, никто не будет за это бороться. Вы увидели, что почти все другие фракции, кроме "Голоса" и, кажется, "Европейской солидарности", голосовали за бюджет. То есть всем это нормально. Мы единственные люди, которые протестуют против этого, которые отстаивают в парламенте интересы простых людей.

Возвращаемся к миллиардам, которые заложены в бюджет. Собственно, плохой бюджет – это не новая история для Украины. Он ежегодно плохой, но все согласны с тем, что бюджет – это о "хотелках". И здесь складывается ощущение, что "хотелки" "Голоса" и "ЕС" просто не учли в этом бюджете.

Это неправда. Мы не берем себе ничего из госбюджета как партия. Мы не закладываем проекты, которые финансируются из госбюджета, так как мы оппозиция и оппозиция занимается тем, что контролирует власть.

Кира, стоп. Сколько ваша партия получила в 2020 году финансирование из госбюджета?

Мы говорим конкретно о соцэконом. И соцэконом мы не получаем.

Давайте озвучим для наших зрителей, сколько конкретно ваша фракция получила из госбюджета средств налогоплательщиков?

Это государственное финансирование. Его предусматривают для политических партий. Это 33 миллиона гривен.

Правильно, 33 миллиона гривен. Из них – 14,5 миллиона гривен за соблюдение гендерных квот, а остальные – за вхождение партии в парламент.

Абсолютно. И знаете, почему мы получаем эти средства? Потому что нас не финансируют олигархи. У нас есть только госфинансирование, а также малые и средние предприниматели, которые нас поддерживают. Именно это дает возможность нам быть незаангажированными и независимыми. Это единственный способ сделать так, чтобы наши партии в Украине работали не на кого-то из олигархов.

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Посмотрите на другие фракции в парламенте. Каждая из них отстаивает интересы какого-то из олигархов, это во-первых. Во-вторых, вы даже можете сказать, какого конкретного олигарха интересы отстаивает та или иная партия. И их спонсируют эти олигархи. И этот путь - в никуда, потому что люди приходят в парламент только для того, чтобы работать на конкретного олигарха.

Каким образом и на какие средства мы должны работать на благо людей? Только за счет этих самых людей, которые мы получаем из государственного финансирования.

Вы можете проверить – мы наиболее прозрачная партия, которая публикует все свои расходы, которая публикует все свои поступления, которая не является собственником ни одного телеканала и именно господдержка дает нам возможность работать именно на людей.

О олигархах "у власти"

Очень хорошо, что вы затронули тему олигархов. Если вы читали собственную партийную программу, то там есть такое слово "ключевой нашей инициативе будет масштабная деолигархизация экономики Украины. Олигархи должны стать обычными бизнесменами". Пожалуйста, назовите хотя бы основные несколько шагов, которые вы сделали в парламенте для того, чтобы деолигархизировать Украины?

Законопроект 2110, который борется с оффшорами, мы приняли в начале 2020 года. И вот мы голосовали за законопроект 4065, который также борется с оффшорами. Он требует, чтобы олигархи, именно люди, которые выводят деньги из Украины и держат их за рубежом, сообщали об этом и облагали их налогами.

Это один из важнейших законов, который требует и будет требовать от "сильных мира сего" открыть свое состояние. И это является первым шагом для того, чтобы их влияние уменьшилось.

Проголосут ли его?

Его проголосовали сегодня. Представители всех олигархов были против того, чтобы этот закон голосовали. Там было очень много изменений, он стал намного мягче, но все равно с каждым шагом эти изменения происходят.



Рудик отметила, что "Голос" работает над деолигархизацией / Фото 24 канала

Мы, к сожалению, не можем совершить чудо и никогда его не обещали, как, например, Зеленский. Он говорил, что весной он решит проблему войны, коррупции и экономики. Мы говорим, что простых решений не бывает и любые изменения, которые мы обещали в нашей программе, или о которых мы говорим сейчас, они займут много лет, начиная с окончания войны и заканчивая деолигархизацией. Это все произойдет, но эти шаги будут растянуты во времени.

Собственно, Томаш Фиала, Джордж Сорос и Виктор Пинчук – это 3 олигарха, которым приписывают связи с партией "Голос". Почему здесь есть такое не совсем доверие? Потому что партия "Голос" заявляет, что является кристально чистой и честной, но изначально не показала, кто вложился в ее создание. Зато обнародовала финансовый отчет только во втором квартале. И, собственно, "Голос" пошел тем же путем, что и большинство партий: собирал средства не на счет избирательного фонда, а на текущий счет, уже потом переправяя их на избирательный.

Вы говорите о парламентской кампании. Я, к сожалению, не была на тот момент председателем партии. Сейчас я провела местную кампанию, которая будет образцовой в плане того, как мы отчитываемся, что мы показываем. Мы делаем 2 перекрестных аудита, чтобы показать, как можно эффективно, честно и прозрачно провести местные выборы. Даже несмотря на то, насколько они сложны по вопросам финансирования и распределение избирательных фондов.

О кресле мэра Киева

Почему Кира Рудик не пошла в мэры Киева, а партия "Голос" сделала то же самое, на мой взгляд, неверный шаг – пришла в парламент с Вакарчуком, а в мэры Киева отправляла Притулу.

Притула с нами с парламентских выборов. Идея отправить его кандидатом в мэры Киева была у нас еще с октября 2019 года. Помните, когда все думали, что будут досрочные выборы в декабре? Но потом изменился Богдан на Ермака, и выборы то отменили, все переигралось. С тех пор у нас была эта идея.

Справка. Сергей Притула баллотировался в мэры Киева. По результатам он занял 3 место и набрал 56 900 голосов. Его опередил действующий мэр Виталий Кличко и кандидат от ОПЗЖ Сергей Попов.

Мы сделали определенные замеры. Вы прекрасно понимаете, что какие бы у меня не были собственные амбиции, когда мы делаем замеры меня и Притулы, мы понимаем, что для партии эффективным был он как кандидат. Он показал хороший результат.



Сергей Притула / Фото "Голос"

Какой хороший результат показал Притула? Когда во время избирательной кампании рейтинги социологов давали ему 10%. Сколько он набрал в итоге? Менее 8%. Вы это считаете хорошим результатом?

Я считаю, что это хороший результат для человека, представлявшего либерально-демократический лагерь. Мы знаем, что доверие ко всем мэрам по всей стране так или иначе сохранялось. Люди очень редко меняют мэра во времена кризиса. Мы абсолютно понимаем, что во времена кризиса это – стабильность.

Так, у Кличко были все шансы победить и мы поздравляли его с победой. То, что Сергея воспринимали как лучшую альтернативу раз не с пророссийской, а проукраинской ветви, я считаю хорошим результатом.

Мне кажется, что у Притулы не было какой-то конкретной программы. Было много заявлений. Ну вот, например, "За Киев без пробок", "За Киев без напрягов".

Это была короткая кампания, в которую ты не можешь дать большое количество информации о том, как ты будешь что-то делать, менять. И кандидат в мэры должен говорить о высокоуровневых направлениях своей деятельности:

Киев будет ехать;

Киев будет дышать;

Киев будет развиваться.

Команда, с которой шел Сергей, который уже работает в Киевсовете, сейчас уже расшифровывает и работает в этих конкретных направлениях. К сожалению, транспортное направление нам не отдали. Но мы будем заниматься в Киеве ИТ, образованием и большим количеством экологических инициатив, с которыми мы приходили.

Вы думаете, что эта короткая, как вы говорите, избирательная кампания в Киеве на выборах мэра произошла именно по вине Сергея Притулы, который поздно проснулся и объявил о своем решении таки бороться за кресло городского головы буквально за 2 месяца до самих выборов? Хотя о самих этих выборах вы знали точно раньше.

У меня для вас есть хороший аналог. Кто начал первым киевскую кампанию? Посмотрим на его результаты. Это господин Пальчевский. Он, мне кажется, еще с апреля завесил Киев своими плакатами и бордами. И не только Киев. А также начал активную интернет-кампанию. Помогло ли ему это? Мы прекрасно знаем, что нет. Я помню то отчаяние, с которым на Оболони еще 3 дня после выборов перечисляли.

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То есть вы предлагаете сравнивать результаты "Голоса" с неудачниками? Или все же с теми, кто достиг успеха?

Нет. Вы начали с вопроса о том, что мы начали очень поздно. А я говорю, что начать рано – это было не выигрышной стратегией. Поэтому здесь вопрос вовсе не в этом.

А в чем тогда?

Это была достаточно короткая кампания с мэром, у которого есть и было очень большое доверие. Задачей Сергея, в частности, было консолидировать правоцентристские либеральные силы, которые шли вместе с нами в списке. И люди, которые отвечают нам по ценностям, поддержали именно Притулы.

О результатах "Голоса" на местных выборах

Как прошли местные выборы в других городах, по вашему мнению?

В общем – хорошо. Где можно было лучше, где можно было хуже. У нас прошли примерно 350 депутатов в 12 областях. Мы шли от Галичины и в Донецкую область.

В Донецкой области – это моя персональная радость. У нас там 6 или 7 депутатов в местных советах. Вы, думаю, очень хорошо понимаете, что такие проукраинские силы не набирают много поддержки в Донецкой области.

У нас Виктор Евпак, кандидат в мэры Черкасс, который прошел во второй тур. Он, к сожалению, проиграл с небольшим отрывом действующему мэру Бондаренко.



Виктор Евпак / Фото "Голос"

У нас зашло достаточно много людей в ключевые города

Киев;

Львов;

Ровно;

Черкасы.

Неужели "Голос" привел к власти в местных советах много людей? Вы довольны вообще результатам вашей местной кампании?

Собственно, я только что сказала – мы привели 350 человек. Это хороший результат. Он мог быть лучше, мог быть хуже. Я на этих выборах концентрировалась прежде всего на качестве, а не на количестве.

Судя по вашим заявлениям, вы были очень довольны. Процитирую вас: "Главный результат местных выборов для партии "Голос" – они фактически стали вторым рождением нас как политической силы с мощным представительством в местных советах по всей стране". Согласно официальным данным ЦИК, "Голос" не вошедший даже в первую десятку партий по числу избранных депутатов местных советов. И вы это называете мощным представительством?

Да конечно. Посмотрите на мощное представительство в нашем парламенте сейчас. Разве после этого у вас остаются еще вопросы, что важнее – количество или качество? Мощное представительство сегодня (17 декабря – 24 канал) проголосовало за министра Шкарлета. И теперь будет официально работать в правительстве как утвержден министр. Разве это гораздо лучше, чем иметь эффективную фракцию в Раде, какова фракция "Голоса"?

О назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также других кадровых изменениях – читайте вскоре во второй части интервью с Кирой Рудик.