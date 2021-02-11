Жена одиозного Анатолия Шария Ольга, которая принимала участие в выборах в Верховную Раду в 2019 году, могла сфальсифицировать справку, чтобы стать кандидатом. Дело в том, что одним из обязательных условий регистрации на выборах, является проживание на территории Украины в течение 5 лет.

У журналистов оказалась в распоряжении справка из немецкой клиники о том, как якобы Ольга Бондаренко находилась четыре года на лечении в Германии. Этим она могла смотивировать перед ЦИК свое отсутствие в Украине.

Тем временем Партийцы Шария внесли 1,5 миллиона залога за подозреваемую в госизмене

Справка о лечении Ольги Шарий

Документ на немецком языке, а также нотариально заверенный перевод на украинский язык есть в распоряжении редакции "Слідство.Інфо". В нем говорится о том, что Ольга Бондаренко проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 года и получила три диагноза.

Среди прочего, у нее обнаружили проблемы со спиной, которые предусматривали существенные ограничения – например, ношение корсета. Ольге также не рекомендовали полеты на самолете или долговременные путешествия на авто. Лечение длилось более четырех лет.



Справка из немецкой клиники, выданная Ольге Бондаренко / Изображение "Слідства.Інфо"

Отметим. Ольга Шарий баллотировалась в парламент летом 2019 года. Она была внесена в список "Партии Шария" под номером 2. Однако в Верховную Раду не попала, из-за того, что партия не набрала необходимых 5%. Ее мужа, Анатолия Шария, не зарегистрировали кандидатом, поскольку он не смог предоставить доказательств проживания в Украине в течение последних 5 лет.

В то же время, как свидетельствуют фото из соцсетей Ольги Шарий, в течение четырех лет лечения она активно путешествовала. Она побывала в Москве, Риме, Париже, Вене, Монако, Мадриде, Амстердаме и в других городах.

Зато фото из Украины за этот период у Ольги отсутствуют.

Как говорится на сайте ЦИК, Ольга Бондаренко, которая баллотировалась в Верховную Раду в 2019 году, в течение 5 лет проживала в Украине.



Сведения о кандидате в депутаты / Скриншот из сайта ЦИК

Клиника с "российским душком"

"Слідство.Інфо" приводит несколько аргументов, благодаря которым немецкую клинику Medcologne в Кельне можно связать с Россией:

русскоязычный сайт учреждения;

среди партнеров клиники несколько учреждений из России;

директор фирмы – Михаил Хайтин, выпускник Высшего военно-морского училища имени Фрунзе в Санкт-Петербурге.

Журналисты позвонили директру Хайтину под видом клиентов из Украины, которым надо срочно "закрыть" медицинской справкой несколькомесячное отсутствие на работе вымышленного чиновника.

По телефону он убедил, что "может все" и стоимость такой справки – 1 000 евро.