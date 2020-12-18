Руководитель САП Максим Грищук 18 декабря все же подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Последний обвинил во всем Артема Сытника.

На подготовленное ему подозрение, о котором стало известно журналистам, Олег Татаров отреагировал в своем телеграм-канале.

К слову Глава САП подписал подозрение Татарову, – СМИ

Артем Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты,

– заявил заместитель председателя ОПГ.

Он заверил, что собирается "пройти этот путь, доказать собственную невиновность и достойно ответить".

Татаров опроверг слухи о санкциях на его задержание

Кроме этого Татаров написал, что информация о санкции по его задержанию – ложь. Чиновник утверждает, что никто таких санкций не давал.

К слову, журналист Юрий Бутусов написал в фейсбуке, что он якобы сбежал, чтобы избежать вручения подозрения. Бутусов заявил, что чиновник не приехал на работу. Также детективы НАБУ якобы не нашли Татарова дома.

В чем подозревают Олега Татарова: