Олег Татаров отреагировал на подозрение САП
Руководитель САП Максим Грищук 18 декабря все же подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Последний обвинил во всем Артема Сытника.
На подготовленное ему подозрение, о котором стало известно журналистам, Олег Татаров отреагировал в своем телеграм-канале.
К слову Глава САП подписал подозрение Татарову, – СМИ
Артем Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты,
– заявил заместитель председателя ОПГ.
Он заверил, что собирается "пройти этот путь, доказать собственную невиновность и достойно ответить".
Татаров опроверг слухи о санкциях на его задержание
Кроме этого Татаров написал, что информация о санкции по его задержанию – ложь. Чиновник утверждает, что никто таких санкций не давал.
К слову, журналист Юрий Бутусов написал в фейсбуке, что он якобы сбежал, чтобы избежать вручения подозрения. Бутусов заявил, что чиновник не приехал на работу. Также детективы НАБУ якобы не нашли Татарова дома.
В чем подозревают Олега Татарова:
- НАБУ расследует дело о хищении квартир Национальной гвардии на 81 миллион гривен.
- В нем неожиданно появилось и имя Олега Татарова, который может быть причастен к делу. Предполагают, что чиновник мог быть посредником при передаче взятки.
- Показания против него дал главный подозреваемый экс-нардеп-застройщик Максим Микитась.
- К слову, Олег Татаров начал "отбиваться" от Артема Сытника еще до того, как дело получило огласку. Он заявлял, будто директор НАБУ – корень всех проблем в антикоррупционной системе.
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