Утро 22 февраля начался со скандала: премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал в соцсетях фото, на котором его подчиненный – вице-премьер по вопросам оборонно-промышленной политики Украины Олег Уруский – шагает рядом с подчиненным Путина – правителем Чечни Кадыровым. Председатель правительства пожелал объяснений. Они также не помешают и читателям 24 канала.

Олег Уруский с помощью соцсетей довольно быстро и тактично показал, что является неплохим кризисным менеджером. Министр отреагировал на обвинения – также на фейсбуке Уруский написал, что это случайность и требования протокола, а еще добавил, что не собирается убегать от врагов Украины.

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Публичное заявление Шмыгаля через соцсети в обход устоявшихся коммуникаций и правил дали повод говорить, что отношения между премьером и его подчиненным далеки от идеальных.

Впрочем, остались вопросы, главный из них – что это вообще было. Фейсбучный скандал породил новые слухи о возможной отставке Дениса Шмыгаля и кандидатуре Уруского в качестве его преемника. Действительно, публикация фото с Кадыровым очень похожа на жест отчаяния и последний аргумент человека, которого загнали в тупик.

Олег Уруский дает пояснения:

Заметим, что история с Кадыровым – далеко не первый скандал с участием Олега Уруского. О самых памятных из них читайте в материале 24 канала.

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Биография Олега Уруского известна и не является тайной. Уроженец Тернопольской области и выпускник Киевского высшего военного авиационного инженерного училища давно на государственной службе, работал в Национальном космическом агентстве, и в СНБО, и в Кабмине, и в "Укроборонпроме". Также непродолжительное время Олег Уруский был в частной сфере – возглавлял украинский филиал компании "Прогрестех", а еще доктором технических наук, академиком и лауреатом государственной премии.

"Прогрестех" - не очень любит, когда ее называют русской компанией, в биографии Уруского на Википедии она указана как просто "инжиниринговая компания" с центральным офисом в Хьюстоне. Так же избегает ассоциаций с государством-агрессором Россией официальный сайт Progresstechgroup. А вот российский сайт progresstech.ru рассказывает, что фирма была фактически создана на базе бывших закрытых советских НИИ в знаменитом "наукограде" Дубне в Подмосковье. Вот в такой компании несколько месяцев и работал Олег Уруский в начале 2020 года.

Сам Уруский отрицает, что работал на россиян, более того, не считает компанию русском.

Я хотел бы прояснить, какой это человек. Он украинец из древнего рода Кульчицких. Служил в советской армии, уволился с нее еще до распада Советского Союза занялся бизнесом, создал группу компаний "Прогрестех". В конце концов, "Прогрестех-Украина" на 100% американская компания, штаб-квартира расположена в Хьюстоне,

– Олег Уруский в интервью "Левому Берегу" рассказывает о своей прежней работе и объясняет, как она связана с РФ.

Также Уруский заявил, что основатель "Прогрестеха" уехал в 2014 году из России и сейчас постоянно живет в Украине.

16 июля 2020 года Олег Уруский стал вице-премьером по вопросам оборонно-промышленной политики и одновременно министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За его назначение проголосовали 250 нардепов. Должность вице-премьера была специально создана по представлению секретаря СНБО Алексея Данилова. А через неделю после назначения Уруского "под него" создали целое министерство.

Позже стало известно, что предложил работу Урускому бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин, а собеседование проводил лично президент Зеленский.

Самой первой задачей вижу отладку системы, чтобы мы избавились от того хаоса, в котором пребывает наша промышленность,

– отметил Уруский во время выступления перед нардепами в Раде в день голосования.

Не менее оптимистичным был и новый шеф нового министра.

Поздравляю Олега Уруского с назначением на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Нам нужно новое видение и новые подходы, мы должны определить приоритеты и развивать новейшие технологии. Статус вице-премьера для нового министра очень четко демонстрирует стремление нашего правительства сделать Украину промышленно мощной,

– Денис Шмыгаль радуется назначению Олега Уруского 16 июля 2020 года.

Назначение Уруского на высокую должность сопровождалось многочисленным "вбросом", имевшим целью дискредитировать чиновника и "потопить" его. Это неудивительно, ведь появление профильного министра нарушило статус кво, которое формировалось годами.

Конфликт с "Укроборонпромом"

После назначения Уруский дал большое интервью "Левому Берегу", в котором заявил, что никакого сотрудничества с Россией не может быть по определению. Также он намекнул на "космодром в Херсоне" и подчеркнул, что госконцерн "Укроборонпром" необходимо срочно реформировать, в частности – менеджмент с его очень большими зарплатами. Уруский не назвал имен, но на фразу "пришли непрофессиональные менеджеры, которые считают, что знаний по экономике достаточно, чтобы управлять танковым заводом" обиделось очень много людей.

Не удивительно, что у министра начался открытый конфликт с "Укроборонпромом". Конфликт продолжился после отставки Айвараса Абромавичуса – стороны несколько раз обменивались "шпильками" и время от времени делали "утечки информации" в СМИ.

Тогда же соавтор интервью Соня Кошкина предостерегла Уруского от "войны" с руководством "Укроборонпрома". "Они вас просто сожрут в публичной плоскости, мгновенно", – сказала журналистка летом 2020 года.

В ноябре 2020 года концерн вынес конфликт в публичную плоскость и выдал воззвание о том, что министерство Уруского саботирует работу "Укроборонпрома" и спустило на тормозах распиаренное реформирование структуры.

Вопреки нормам действующего законодательства и с нарушением стандартов управления государственной собственностью, с первого дня работы Министерство вмешивается в деятельность Государственного концерна "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных настояний, – заявление "Укроборонпрома" по поводу якобы давления министерства, которое возглавляет Уруский.

Первый раунд спора закончился в пользу Уруского, добившегося устранения большинства "старых кадров". Заявление же "Укроборонпрома" расценили как опасение менеджеров потерять сотни тысяч зарплаты. Собственно, очень похоже, что так и было;

Игра в прятки

Осенью Олег Уруский стал одним из фигурантов расследования программы "Схемы". Журналисты зафиксировали его встречи с одесским толстосумом Борисом Кауфманом.

Факт непубличной встречи чиновника и бизнесмена крупного скандала не поднял. Сам Уруский в интервью "Радио Свобода" впоследствии подтвердил, что общался с Кауфманом, но сугубо по работе и для пользы государства.

Олег Уруский в интервью "Радио Свобода":

Турецкая свадьба

В декабре 2020 года против министра провели новую атаку. Источником "вброса" выбрали ныне заблокированный канал приспешника Медведчука – "112 Украина". Сообщалось, что в августе 2020-го Уруский нарушал карантин в Турции на свадьбе в Стамбуле дочери влиятельного бизнесмена Ильи Павлюка. Якобы благодаря обещанию Уруского продать туркам пакет акций завода "Мотор Сич" они разрешили провести свадьбу несмотря на карантинные предписания.

Несмотря на всю "дикость" такого заявления его растиражировали во многих СМИ. Впрочем, большого эффекта серия публикаций не имела, а потому скандал быстро утих.

Фантазии Кивы и пьяные истории

Творчески интерпретировал "новости из Турции" скандальный соратник Медведчука Илья Кива. В начале декабря 2020 года он написал, что Олег Уруский сделал в Турции пьяный дебош. Более того, был задержан местной полицией.

Поскольку это Кива – ему никто не поверил, а Уруский продолжил работу. Правда, от алкоголя его министерство все же пострадало.

Фигурантом скандала с пьяным вождением стал заместитель Уруского – Немилостивый. Тот ехал пьяным с работы и потом конфликтовал с полицией, а та после гроссмейстерской паузы распространила видео с чиновником. Это стоило ему работы.

Уруский и Кадыров

Новый скандал с Уруским произошел 22 февраля благодаря умению Дениса Шмыгаля размещать фото в соцсетях.

Утром премьер потребовал объяснений, через час он их получил в той же форме, что и был запрос.

На этом видимая активность в соцсетях завершилась.

Рамзан Кадыров прокомментировал "историю" у себя в телеграм-канале – немного пошутил, немного поспорил и в итоге вообще сказал, что по сей день не знал, кто такой Уруский.

Дорогие друзья! В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский, – Кадыров шутит.

Личная жизнь, семья и декларация чиновника

Олег Уруский женат, в декларации в графе "семья" указана только жена Александра Ивановна.

У супругов двое сыновей – Владимир и Тарас, но они в декларации чиновника не указаны.

В собственности Олега Уруского есть квартира на 93,3 м2, несколько земельных участков под Киевом в Макаровском районе, там – в селе Мостище – он строит особняк на 505 м2.

Автопарк чиновника состоит из Ауди А7 2016 года, элитную машину Олег Уруский приобрел за 2 миллиона 77 тысяч гривен. Жена министра ездит на стареньком "Пежо" 2008 года.

Семья имеет 50 000 долларов наличными и 7 счетов в разных банках, однако в Декларации не указано, что конкретно хранится на них.

В своей декларации за 2019 Уруский указал 7245 гривен доходов. Доход составили гонорары и другие выплаты от ООО "Акст". Доходы жены за 2019 год указаны в сумме 151 979 гривен. В 2020 году Уруский задекларировал 315 436 гривен зарплаты – все, что успел заработать с апреля по июль в "Прогрестех-Украина".