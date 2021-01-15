Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров произвел оплату обучения в американском университете. Речь об учебном заведении в столице страны – Вашингтоне.

О том, что такая информация появилась в декларации чиновника, сообщила Liga.net. Заметим, что сайт публичного реестра деклараций НАПК пока выдает "ошибку сервера".

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За какую именно учебу и для кого платил заместитель Ермака – неизвестно. В документе указано лишь, что речь идет об Американском университете в столице США. Это обошлось Татарову в 269 129 гривен.

Изменения в декларации Олега Татарова / Скриншот с сайта НАПК

К слову, Татаров является отцрм 2 детей – дочери Марии и сына Дмитрия. Об этом свидетельствует его декларация за 2019 год, которую он подавал, когда баллотировался на должность в ОП.

Что известно о Американский университет в Вашингтоне