Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что мотивов для закрытия медведчуковских каналов 112 Украина, NewsOne и Zik было достаточно. Он надеется, что владельцы не отменят это решение через суд.

Олег Сенцов в интервью прокомментировал решение Зеленского о закрытии каналов, которые ассоциируются с Виктором Медведчуком, кумом Путина и сопредседателем ОПЗЖ.

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Это хорошее решение, в любом случае, независимо от того, какие у него на самом деле мотивы – бороться с российской агрессией внутри страны или ликвидировать конкурентов и информационный рупор, который сейчас привлекает и оттягивает часть его электората. Я думаю, мотивов самом деле много, но в этот момент они совпали с интересами украинского народа

– отметил он.

Режиссер считает, что оснований для закрытия каналов 112 Украина, NewsOne и Zik у президента могло быть несколько – от общегосударственных до личных.

Олег Сенцов также выразил надежду, что руководители и владельцы заблокированных каналов не смогут отозвать решение через суды. По мнению украинского режиссера, это будет "серьезный удар по пророссийским силам" и ослабит их влияние.

Изменил ли Сенцов мнение о Зеленском из-за закрытия СМИ

Отношение Сенцова к главе государства остается неизменным. Он считает проблемы с командой системными и называет решение хаотичными, "хайповыми" и "чтобы понравиться". Режиссер напомнил, что мнение о Зеленском не сформировал за пять минут или нескольких дней – он наблюдает за действиями президента в течение полутора лет его правления.

Лидер должен вести, задавать тренды, а он играет вслепую. Он действительно, по сути, слуга народа, а не его поводырь,

– заявил Олег Сенцов.

Важное о блокировании каналов Медведчука

Каналы NewsOne, "112 Украина" и ZIK прекратили свое вещание в начале февраля 2021 года.

Это стало следствием санкций от СНБО против официального владельца этих каналов Тараса Козака. Де-факто, этими телеканалами владеет Виктор Медведчук.

Больше трети украинцев поддерживает решение о блокировании.

Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала