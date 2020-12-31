Чтобы все украинцы, кто в плену в Крыму и на Донбассе, оказались на свободе, – пожелание Сенцова
Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов подвел итоги 2020-го года. Сенцов отметил, что зря люди жалуются на уходящий год, ведь у него бывали и времена похуже. Наибольшее желание бывшего узника, чтобы все украинцы, которые сейчас в неволе на оккупированных территориях, вернулись домой.
У Сенцова лишь одно пожелание на Новый год
Режиссер подчеркнул, что часто люди сами себе мешают быть счастливыми. Об этом Сенцов написал в посте в фейсбуке.
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Счастье, считает экс-пленник Кремля, это мочь ходить по улице, а не лежать в земле или сидеть в клетке.
Что касается пожелания на новый 2021-ый год, то оно у Сенцова – простое и понятное.
Желание на Новый год у меня только одно, чтобы все украинцы, кто до сих пор находится в плену в Крыму, России и на Донбассе, оказались на свободе. Слава Украине!
– написал Сенцов.
Что известно об Олеге Сенцове
- Украинского режиссера задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму.
- Российские оккупанты обвинили его в подготовке терактов.
- В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима.
- 7 сентября 2019 года режиссера вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией.
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