Украинский режиссер и экс-пленник Кремля Олег Сенцов подвел итоги 2020-го года. Сенцов отметил, что зря люди жалуются на уходящий год, ведь у него бывали и времена похуже. Наибольшее желание бывшего узника, чтобы все украинцы, которые сейчас в неволе на оккупированных территориях, вернулись домой.

У Сенцова лишь одно пожелание на Новый год

Режиссер подчеркнул, что часто люди сами себе мешают быть счастливыми. Об этом Сенцов написал в посте в фейсбуке.

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Счастье, считает экс-пленник Кремля, это мочь ходить по улице, а не лежать в земле или сидеть в клетке.

Что касается пожелания на новый 2021-ый год, то оно у Сенцова – простое и понятное.

Желание на Новый год у меня только одно, чтобы все украинцы, кто до сих пор находится в плену в Крыму, России и на Донбассе, оказались на свободе. Слава Украине!

– написал Сенцов.

Что известно об Олеге Сенцове