Сенцов назвал свое освобождение "подарком Путина Зеленскому"
Олег Сенцов заявил, что его освобождение в сентябре 2019 года было "подарком" от Владимира Путина для Владимира Зеленского. Мол, таким образом лидер Кремля пытался склонить украинского президента к определенным уступкам.
Свое освобождение Олег Сенцов прокомментировал в ответ на обвинения заместителя председателя ОПУ Михаила Подоляка в "неблагодарном приспособленчестве". Об этом экс-пленник Кремля рассказал в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".
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Украинский кинорежиссер признался, что не знает, кто такой Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что слышал его фамилию и вспомнил, что Андрей Ермак назначил его на должность, которую ранее занимал Кирилл Тимошенко.
Я поблагодарил Зеленского первым, когда сошел "с небес", и пожал ему руку. Я действительно ему благодарен, ведь он действительно это сделал – он сделал последнюю милю,
– заявил Олег Сенцов.
Он подчеркнул, что над освобождением его лично и других пленников работали 5 лет – Петр Порошенко, активисты, обычные граждане, европейские политики, а Владимир Зеленский прошел решающую милю.
"Все понимают, что это делал Путин для него. Дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на переговоры и что-то отдал. Это было понятно", – убежден экс-пленник Москвы.
Олег Сенцов заверил, что не будет молчать – будет говорить, как оно есть, и никто не сможет заклеить ему рот.
Коротко об обвинении Подоляка:
- Этот скандал случился еще в июле 2020 года. Заместитель председателя ОПУ Михаил Подоляк, который отвечает за пиар и коммуникацию, на личной странице в фейсбуке набросился с обвинениями на бывшего пленника.
- Он заявил, что Олег Сенцов – "неблагодарный приспособленец" и "картинка-герой для псевдопатриотов". Подоляк обвинил Сенцова в том, что он держится за представителей предыдущей власти, которые "использовали его как образ мученика".
- Однако, по словам Михаила Подоляка, бывший пленник неблагодарный в отношении действующей власти, которая по-настоящему сделала все, чтобы достать его из-за решетки.
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