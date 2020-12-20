Олег Сенцов заявил, что его освобождение в сентябре 2019 года было "подарком" от Владимира Путина для Владимира Зеленского. Мол, таким образом лидер Кремля пытался склонить украинского президента к определенным уступкам.

Свое освобождение Олег Сенцов прокомментировал в ответ на обвинения заместителя председателя ОПУ Михаила Подоляка в "неблагодарном приспособленчестве". Об этом экс-пленник Кремля рассказал в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".

Интересно Россияне – это стадо, – Сенцов рассказал, почему у Путина такая поддержка в России

Украинский кинорежиссер признался, что не знает, кто такой Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что слышал его фамилию и вспомнил, что Андрей Ермак назначил его на должность, которую ранее занимал Кирилл Тимошенко.

Я поблагодарил Зеленского первым, когда сошел "с небес", и пожал ему руку. Я действительно ему благодарен, ведь он действительно это сделал – он сделал последнюю милю,

– заявил Олег Сенцов.

Он подчеркнул, что над освобождением его лично и других пленников работали 5 лет – Петр Порошенко, активисты, обычные граждане, европейские политики, а Владимир Зеленский прошел решающую милю.

"Все понимают, что это делал Путин для него. Дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на переговоры и что-то отдал. Это было понятно", – убежден экс-пленник Москвы.

Олег Сенцов заверил, что не будет молчать – будет говорить, как оно есть, и никто не сможет заклеить ему рот.

Коротко об обвинении Подоляка: