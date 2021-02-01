Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подал иск против журналистов Bihus.info. В нем Гладковский-старший говорит о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: юридическая компания "Миллер"

Заметим, что ранее сын Гладковского Игорь уже судился против журналистов-расследователей. Тогда он проиграл иск.

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Что не понравилось Гладковскому

По словам юристов Bihus.Info, иск Олега Гладковского касается двух предложений в расследовании журналистов, в которых говорится о его причастности к деятельности Игоря Гладковского, его друга Виталия Жукова и Андрея Рогозы.

Эти 2 предложения звучали в начале второй части расследования журналистов и являются переводом того, о чем говорится в первой серии. Однако Олег Гладковский не требует опровергнуть сказанное в первой части сюжета, а только этот краткий итог.

Гладковский заявил, что эти 2 предложения "нарушают его честь, достоинство и деловую репутацию". Гладковский-старший требует признать это неправдивой информацией, опровергнуть ее и возместить ему моральный ущерб в размере 2 040 336 гривен.

Обратите внимание! Иск подали в Винницкий городской суд, ведь глава проекта журналистских расследований Денис Бигус зарегистрирован в Виннице, хотя реально проживает в Борисполе. Представитель Бигуса ходатайствовал о передаче дела по подсудности в Борисполь, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Что известно о расследовании Bihus.info

В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины.

хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители , – по меньшей мере 250 миллионов гривен.

, – по меньшей мере 250 миллионов гривен. Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский. Олег Гладковский, со своей стороны, является близким другом президента Петра Порошенко.

Олег Гладковский, со своей стороны, является близким другом президента Петра Порошенко. По информации журналистов, Игорь Гладковский в 2015 году вместе с друзьями организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По коррупционной схеме, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок.

для военной техники. По коррупционной схеме, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Участие в этих коррупционных схемах принимали 8 человек. Из них 2 – уже осуждены, 3 – находятся на скамье подсудимых, еще 3 – пока в статусе подозреваемых.

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