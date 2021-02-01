Олег Гладковский требует от журналистов Bihus.Info более 2 миллионов гривен компенсации
Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подал иск против журналистов Bihus.info. В нем Гладковский-старший говорит о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Источник: юридическая компания "Миллер"
Заметим, что ранее сын Гладковского Игорь уже судился против журналистов-расследователей. Тогда он проиграл иск.
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Что не понравилось Гладковскому
По словам юристов Bihus.Info, иск Олега Гладковского касается двух предложений в расследовании журналистов, в которых говорится о его причастности к деятельности Игоря Гладковского, его друга Виталия Жукова и Андрея Рогозы.
Эти 2 предложения звучали в начале второй части расследования журналистов и являются переводом того, о чем говорится в первой серии. Однако Олег Гладковский не требует опровергнуть сказанное в первой части сюжета, а только этот краткий итог.
Гладковский заявил, что эти 2 предложения "нарушают его честь, достоинство и деловую репутацию". Гладковский-старший требует признать это неправдивой информацией, опровергнуть ее и возместить ему моральный ущерб в размере 2 040 336 гривен.
Что известно о расследовании Bihus.info
- В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины.
- По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители, – по меньшей мере 250 миллионов гривен.
- Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский. Олег Гладковский, со своей стороны, является близким другом президента Петра Порошенко.
- По информации журналистов, Игорь Гладковский в 2015 году вместе с друзьями организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По коррупционной схеме, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок.
- Руководство концерна "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
- Участие в этих коррупционных схемах принимали 8 человек. Из них 2 – уже осуждены, 3 – находятся на скамье подсудимых, еще 3 – пока в статусе подозреваемых.
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