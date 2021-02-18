Щедрий "русский мир": в окупованому Донецьку – величезні черги за безкоштовною їжею
У тимчасово окупованому Донецьку місцевим жителям роздавали безкоштовну їжу. За харчами вишикувалася величезна черга.
Источник:твітер Մιtαuskαs
Їжу роздавали з мікроавтобуса у спальних районах, які постраждали в результаті обстрілів.
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Черга за безкоштовною юшкою в окупованих Макіївці та Донецьку. Щедрий "рускій мір" прийшов! Росія врятувала від проклятих бендерофашистів,
– написав автор допису.
На фото видно, що за безкоштовною їжею прийшли люди похилого віку, молодь, а також сім'ї з дітьми. Вони вишикувалися у чергу, тримаючи в руках каструлі та пластикові відра, куди їм насипали їжу.
Їжу роздавала благодійна організація "Пища Жизни". На фото зі сторінки у фейбуці організації видно, що серед продуктів були булочки та каші, які людям пересипали у каструлі.
У Донецьку люди з каструлями прийшли по безкоштовну їжу / Фото "Пища Жизни"
Яка ситуація на окупованому ДонбасіПроросійські бойовики з 1 лютого підвищили тарифи на воду, тепло та електроенергію. Ціни зростуть від 11% до 30%. За словами члена української делегації у ТКГ Дениса Козанського, людям буде вкрай важко платити за новими тарифами, адже населення на окупованій території живе дуже бідно.
Крім того, плачевною ситуація є також через пандемію коронавірусу. На Донбасі навіть відносно заможні люди не можуть придбати собі ліки, а медики просто переїжджають в Росію, адже там кращі зарплати.
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