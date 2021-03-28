На окупованому Донбасі хочуть відкрити дільниці для голосування до Держдуми
Окупанти планують відкрити на Донбасі виборчі дільниці для голосування за депутатів російської Держдуми. Участь у так званих виборах дозволять людям, які отримали паспорти країни-агресора.
Источник:Східна правозахисна група
Вибори нових депутатів Держдуми Росії відбуватимуться восени 2021 року. З Кремля окупантам уже дали кілька завдань, обов'язкових до виконання.
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За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ в ОРДЛО було спущено з Кремля,
– зазначають правозахисники.
Завдання Кремля для окупаційної влади:
- Забезпечити участь у голосуванні не менше 50% жителів ОРДЛО – мовиться про людей з російськими паспортами.
- Прискорити процес видачі російських паспортів у регіоні.
- Організувати медійну кампанію. Місцеві житлі начебто мають звертатись до Москви з проханням провести вибори.
У світі не визнають російські паспорти, видані на окупованих територіях
Зазначимо, що згідно з попередніми підрахунками, паспорти держави-агресора примусово отримали близько 300 тисяч жителів окупованої Донеччини та Луганщини. Україна та світова спільнота не визнає паспорти Росії, які отримують жителі окупованих територій України.
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