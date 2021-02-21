У районі проведення Операції Об’єднаних сил 21 лютого зафіксували порушення режиму припинення вогню. Бойовики задіяли своїх снайперів.

Російські найманці активізувалися і почали прицільно стріляти по позиціях українських військових. Пальбу влаштували неподалік населеного пункту Світлодарськ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Тим часом Бойовики зазнали втрат в районі Горлівки: повідомляють про щонайбільше 10 загиблих

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону повідомили представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Що відбувалося на Донбасі упродовж цієї доби

Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано 1 раз.

Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.

Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі ООС.

Загострення на Донбасі: останні новини

Бойовики не вперше зривають перемир'я. Від початку 2021 року окупанти все частіше стріляли прицільно по українських позиціях.

14 лютого поблизу Новолуганського 3 українських захисників на смерть підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Через загострення на передову їздили Володимир Зеленський і Руслан Хомчак. Також скликали термінові засідання ТКГ.

На засіданні РНБО 19 лютого постановили, що Україна повернеться до 5 сценаріїв щодо Донбасу. Також відомство ухвалило таємні рішення щодо врегулювання ситуації.

Важливо! Від початку 2021 року окупанти все частіше почали стріляти прицільно по українських позиціях. Спершу було багато поранених, а потім почалися й жертви. За січень – лютий на Донбасі вже загинули 11 українських захисників.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу