Окупанти збирають форуми в Донецьку, очікуючи емоційної реакції України, – Асєєв
У січні 2021 року в окупованому Донецьку відбувся форум бойовиків. На думку Станіслава Асєєва, так окупанти хотіли спровокувати емоційну реакцію зі сторони України.
Источник:"Радіо Свобода"
Росія не схвалює ідеї бойовиків
Журналіст та ексбранець російських найманців вважає, що Кремль не хоче проштовхувати у світ тези, які бойовики заявили на форумі. Мовиться про приєднання так званих "ДНР" та "ЛНР" до Росії.
Важливо Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі
Час від часу з'являються люди, які приїжджають і збирають такі форуми. Вони чекають від нас емоцій: можливо, наступного місяця буде ще гірше, треба все ж таки йти на поступки,
– розповів Асєєв.
Він наголосив, що до цього треба звикнути і ставитися спокійніше.
"Тому що Путін – це не людина в такому сенсі, це – механізм. Він без емоцій, працює на роки вперед. Не на завтра і не на післязавтра, а на роки вперед. І його оточення теж", – підкреслив журналіст.
Що відомо про форум бойовиків
- Форум відбувся 28 січня. Тоді у Донецьк приїхали російські пропагандисти та депутати Держдуми.
- Бойовики презентували так звану "доктрину". У ній вони розписали свої плани про захоплення всього Донбасу.
- Окупанти також заявили, що хочуть провести референдум, аби об'єднати окуповані Донецьк і Луганськ.
- Під час форуму російська журналістка Маргарита Симоньян звернулася до Володимира Путіна, аби той забрав Донбас у Росію.
- Згодом її чоловік-пропагандист Тигран Кеосаян пригрозив, що скоро окупаційні війська, мовляв, будуть у Києві.
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