Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь
Представники окупаційної влади на Донеччині дозволили своїм бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях. Це, за їхніми словами, є реакцією на дії з боку України.
Источник:"ОстроВ"
Про це мовиться у "екстреній заяві" так званої "народної міліції "ДНР". Окупанти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.
Деталі заяви окупантів щодо виходу з перемир'я
Бойовики переконують, що ЗСУ начебто обстрілюють населенні пункти фейкової республіки. А реакції міжнародних спостерігачів на це немає.
З метою захисту населення від українського терору, підрозділам "Народної міліції" дали дозвіл вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок противника,
– наголошують представники незаконних збройних формувань.
Відповідно до цих слів, окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території. Раніше вони наголошували, що ведуть лише вогонь у відповідь. Крім того, бойовики фактично виходять з режиму перемир'я.
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