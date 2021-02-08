Окупанти поранили бійця ЗСУ: як минула доба на Донбасі
На Донбасі ворог вкотре обстріляв позиції ЗСУ. Окупанти стріляли з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. На жаль, український військовий зазнав поранення.
Источник:ООС
7 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігачі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню.
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Де було неспокійно 7 лютого
► У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв біля Новомихайлівки. Гатили з протитанкових гранатометів, був також постріл зі снайперської зброї.
► В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь біля Золотого-4 – з гранатометів та стрілецької зброї.
► Поблизу Луганського російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості біля позицій Збройних сил України.
Яка ситуація станом на ранок 8 лютого
Від початку доби 8 лютого на Донбасі не фіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Ситуацію контролюють українські воїни.
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу
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