Вскоре должен поменяться посол Украины в США – ключевом союзнике нашего государства в мире. Впервые в истории украинской дипломатии чрезвычайно важную должность с большой долей вероятности займет женщина. Ею станет Оксана Маркарова.

Оксане Маркаровой – 44 года, она не является карьерным дипломатом, однако имеет большой опыт и даже некоторое время жила в США. Что известно о будущей госпоже после – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Маркарова может стать послом Украины в США – дело только за Зеленским

Биография Оксаны Маркаровой

Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно, высшее образование получила в столице Украины – Киево-Могилянской Академии. Образование в КМА в 90-е годы прошлого века предоставляло уникальную возможность продолжить обучение заграницей и найти работу в иностранных компаниях или международных организациях.

Молодая экономистка этими опциями воспользовалась весьма удачно. Еще во времена учебы Оксана Маркарова начала работать в Международной фундации избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".



В начале / Фото из личного архива Оксаны Маркаровой

Гуру инвестиций

С 1999 года Маркарова начала работать в Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонде прямых инвестиций, который занимался сотрудничеством со странами бывшего СССР. Именно в этом фонде работали Александр Данилюк и Наталья Энн Яресько, именно в команду будущего министра и попала Маркарова.

Перспективная украинка переехала в США, где училась в университете штата Индиана в Блумингтоне и даже проходила практику в Мировом банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

После возвращения на Родину в 2003 году Маркарова начинает работать в компании ITT Group, которая входила в группу влияния Horizon Capital – исполнительным директором этой авторитетной и мощной американо-украинской инвестиционной компании была давняя знакомая Маркаровой – Яресько. По факту, это было продолжение той же работы, что и в WNISEF. Компания получила "зеленый свет" от президента Ющенко и стала одним из лидеров рынка.

Сотрудничество с Яресько дало Оксане Маркаровой немалый опыт, сделало богатой и успешной, а еще – позволило получить связи в высоких кабинетах украинской власти. Так, вскоре Маркарова вошла в наблюдательный совет топовых украинских банков – она работала с "Укргазбанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Приватбанком".

Кстати, место члена наблюдательного совета "Ощадбанка" способствовало личной жизни Маркаровой – она вышла замуж за главу правления банка Даниила Волынца (сейчас у пары 4 детей – сын Даниил-младший и дочь Лидия, а еще Анна и Мария – дочери Волынца от первого брака).

Темные пятна в биографии

Смена власти не помешала успешности семейного тандема. Правда, сама Оксана Маркарова не очень любит об этих временах рассказывать. За нее это сделали журналисты-расследователи.

В частности журналисты "Схем" утверждали, что Маркарова причастна к выводу элитного дома из обанкротившегося "Актив-Банка" на свою фирму. Сделано это было якобы в интересах соратников Януковича – братьев Клюевых.

Тайна одного министра – расследование “Схем” относительно схем Маркаровой и Клюевых:

Также есть сведения, что Маркарова в качестве сотрудника ITT Group занималась интересами братьев, что позволило тем прибрать к рукам лакомые куски инвестпирога – завод Укрподшипник и Запорожский завод полупроводников.

Скелеты в шкафу Оксаны Маркаровой:

Декларация Оксаны Маркаровой

Сотрудничество оказалось довольно плодотворным, о чем свидетельствует декларация Оксаны Маркаровой. Она вынуждена была раскрыть свое состояние, когда пошла на государственную службу после побега Януковича. В частности выяснилось, что Маркарова с мужем владеют племенным конем, имеют квартиру в США на 278 квадратных метров, кучу недвижимости в Украине (дома, квартиры, гаражи и земельные участки), коллекцию живописи из почти 1000 картин, коллекцию старопечатных книг (около 2000 единиц), а также несколько сотен древних золотых и серебряных монет. Также в распоряжении семьи есть Mercedes CL500 и Toyota Highlander 2015 года выпуска.



Оксана Маркарова с мужем и старшими дочерьми / Фото из фейсбука Оксаны Маркаровой



В семейном кругу / Фото из фейсбука Оксаны Маркаровой

"Дримтим" Яресько

На государственную службу Маркарову затянула опять же Яресько. С 2015 года бизнес-леди стала заместительницей министра финансов Украины и руководительницей аппарата Министерства финансов. С легкой руки СМИ Оксану Маркарову начали называть членом "дримтим" американки Яресько.

Правда, большие успехи в реформировании государства и оздоровлении его финансовой системы по разным причинам достигнуты не были – этому помешали и война, и сопротивление местных элит, и отсутствие политической воли у руководства государства, и еще много чего.

После года скитаний Наталья Энн Яресько была уволена вместе со вторым правительством Яценюка. Маркарова на этот раз за своей патронессой не пошла, а осталась в Министерстве. Ее новым шефом стал еще один давний знакомый – Александр Данилюк, а должность осталась та же – заместительница министра финансов в правительстве Гройсмана.

Дважды министр финансов

Когда в апреле 2018 года после открытого конфликта с президентом Порошенко Данилюк со скандалом уволился – Маркарова стала исполняющей обязанности. Через полгода Верховная Рада 8 созыва утвердила ее министром на постоянной основе.

После смены власти в Украине Оксана Маркарова стала одним из 2 министров, которые сохранили работу (вторым оказался "вечный" глава МВД Арсен Аваков). 29 августа 2019 года оптимистично настроенные только что избранные "Слуги народа" и их ситуативные сторонники из Верховной Рады 9 созыва предоставили Маркаровой полномочия как главе Министерства финансов в правительстве Алексея Гончарука.

Читайте также Биография министра финансов Оксаны Маркаровой

Начиналось все довольно оптимистично. Маркарова на правах ветерана правительства и профи с международным авторитетом и связями обещала украинцам золотые горы и уверяла, что все будет хорошо, а в качестве объяснений напоминали об успешности облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), благодаря которым гривна окрепла и стала одной из самых популярных валют мира.

Оксана Маркарова обещает, что с экономикой все будет хорошо:

Реальность вышла иной – ОВГЗ со временем все больше начали напоминать финансовую пирамиду, инспирированную государством в интересах финансовых спекулянтов, правительство Гончарука не сумело справиться с вызовами и давлением олигархов – делало хорошо Пинчуку, прогнулось под Ахметова и получило сокрушительный удар от Коломойского. Как следствие – экономика остановилась, в бюджете образовалась дыра, разговоры о дефолте из категории "анекдоты от Коломойского" перешли в разряд "на горизонте".



​Молодые и перспективные / Фото из фейсбука Оксаны Маркаровой

Сами же члены правительства Гончарука, в том числе премьер и его министр финансов получили презрительное прозвище "соросята". Оскорбительный термин был сначала заброшен в информпространство агентами влияния Игоря Коломойского, а впоследствии стал едва ли не общеупотребляемым. В таких условиях правительство Гончарука 4 марта 2020 года с позором было отправлено в отставку. И это было лучшее, что с ним могло произойти, так как вскоре о себе громко заявил коронавирус COVID-2019 – экономическая ситуация стала еще хуже, но Гончарук, Маркарова и Ко уже формально не имели к этому отношения. "Профан в экономике" Отставке предшествовал громкий скандал – Оксана Маркарова стала соавтором крылатого выражения-мема. В январе 2020 года в СМИ "слили" декабрьские записи прослушки из кабинета Гончарука, в частности его разговор с Маркаровой и замглавы Нацбанка Рожковой. На этих записях Гончарук признал, что является "профаном в экономике", отметил, что у президента Зеленского "туман в голове", а потому для главы государства нужно придумать правдоподобные и простые объяснения укрепления гривны на фоне ухудшения платежного баланса, то есть забить Зеленскому баки. Я полный профан в экономике, я юрист по образованию. Но шо я понимаю: есть две экономические теории: монетаризм и кейнсианская. Ты идешь путем удешевления ресурсов. И ты идешь путем печатания денег и как бы развиваешь экономику,

– голос, похожий на премьер-министра Гончарука, якобы просит совета у министра финансов Маркаровой, как обмануть президента Зеленского. Эту задачу Гончарук якобы возлагал именно на Маркарову. Достоверность "пленок" все отрицали, но впоследствии факт прослушки признал сам президент, и дал приказ найти тех, кто прослушивал. В итоге никого не нашли, а Гончарук и Ко потеряли работу. Госпожа посол После увольнения Оксана Маркарова, по ее словам, вернулась в частный сектор, но у государства Украина в отношении нее были другие планы. 20 ноября 2020 года стало известно, что кандидатура Маркаровой рассматривается МИД в качестве будущего посла Украины в США.



Будущая госпожа посол с представителями дипломатических кругов, в частности с одним из предшественников – послом Чалым / Фото из фейсбука Оксаны Маркаровой

Эта новость очень сильно удивила даже не действующего посла Ельченко (хотя его тоже), а вообще всех, так как Маркарова совсем не знакома с работой дипломата, далека от международного права и международных отношений, в частности вопросов обороны, санкций против России и военного сотрудничества Украины и США. Зато в случае назначения Маркаровой ожидается улучшение диалога со Всемирным Банком и МВФ.

К теме Кто и зачем продвигает Маркарову на должность посла Украины в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ее квалификацию бизнес-леди, финансиста, специалиста по инвестициям и пятилетний опыт чиновника достаточными для такой работы. Также он намекнул на кадровый голод в МИД и этим объяснил выбор Маркаровой.

А кого надо назначать послом в США? А почему не может быть человек, который очень хорошо понимает Америку, потому что взаимодействовал с США и имеет успешный опыт взаимодействия,

– глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете "День" объяснил выбор Маркаровой.

Министр критику выбора переводит в шутки, а заместитель министра Енин 30 декабря 2020 года сообщил, что Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов послом в США. Сейчас дело только за президентом Зеленским, которому, как и год назад, нужно снова простыми словами объяснить важную вещь.