Восстановление в должности наиболее одиозной судьи Майдана Оксаны Царевич "новым" Верховным Судом и отказ в продлении сроков расследования "пленок Вовка" судьей ВАКС Бицюком. Почему случился такой позор и произойдет снова, если не отважиться на реформу судебной системы.

Короткий ответ: у нас очень и очень плохая судебная система, и чтобы такого больше не происходило, ее нужно в корне изменить.

Длинный ответ таков.

Решение принимают судьи. В принципе все судебные решения во всем мире всегда принимают судьи, являющиеся живыми людьми.

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То, какое решение будет принято, зависит от нескольких факторов, прямо на этих людей и их суждения влияющих.

Как работает судебная система в Украине и в правовых государствах

В цивилизованных странах, где судьи в основном компетентные, добропорядочные и независимые, этими факторами являются преимущественно:

положения закона;

аргументы сторон и доказательства;

собственное убеждение судьи о справедливости.

У нас же к этим трем элементам добавляется еще целый коктейль из незаконных действий, которые в основном имеют форм:

взяток;

звонков из Офиса Президента или других "высоких кабинетов".

Почему у нас не получается?

Почему у нас работает и одно, и другое, а в Швеции или, например, Англии нет?

Две причины:

1) и в Швеции, и в Англии, и в других цивилизованных странах есть институты, которые делают коррупцию (содержащий и взяточничество, и "телефонное право") очень болезненной для обеих сторон. Если ты взял / дал взятку в такой стране – ты почти гарантированно получишь не только увольнение, но и тюремный срок. Именно поэтому таким там никто не занимается.

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И именно поэтому там возникли соответствующие традиции.

2) В цивилизованных странах судебная система наполнена судьями, которых очень тщательно выбирают и очень тщательно оценивают – знают ли и умеют ли они применять закон, безупречна ли их репутация, склонны ли они к коррупционным действиям, или, наоборот, способны противостоять давлению.

Этим тоже занимаются соответствующие институты, "судебные советы" – туда входят авторитетные юристы (в том числе наиболее авторитетные судьи), профессора права, специалисты по HR, журналисты, правозащитники – то есть те, кто способны всесторонне оценить: соответствует ли будущий судья должности или лучше взять того другого (или ту другую). Эти же судебные советы привлекают к ответственности и увольняют судей, если те нарушают закон, или, наоборот, защищают их, если на них давят.

Что в Украине?

Теперь давайте посмотрим, как это работает у нас.

1) институтами, обеспечивающими неотвратимость наказания за коррупцию, является система органов правопорядка. Частично они у нас построены, а частично – еще нет. Очень ярко это видно на примере "пленок Вовка". НАБУ провело замечательную спецоперацию и делает все возможное, чтобы привести фигурантов в суд. А Генпрокурора Венедиктова заявляет буквально, что "не может приволочь их в суд за руку".

Это является не только абсолютной ложью (ведь именно Венедиктова не дает разрешение на задержание и содержание под стражей Вовка и Ко, о чем НАБУ неоднократно к ней обращались). Это, кроме того, является сигналом для всех судей-коррупционеров – "делайте что хотите, главное выполняйте наши указания, и тогда мы никогда вас не дадим посадить".

В результате незаконное влияние не только не наказывается, а культивируется, а судей, которые ему подвергаются, цементируют на должностях.

2) организациями, имеющими право отбирать лучших судей и наказывать плохих, а также защищать судей от давления, является Высший квалифкомиссия судей и Высший совет правосудия (ВСП). Только вот проблема – одна (ВККС) не работает с 2109 (старую разогнали законом, а новую не выбрали), а вторая (ВСП) сама наполнена коррупционерами и недобросовестными судьями.

Именно ВСП внес представление о назначении всех трех судей Верховного Суда, которые восстановили Царевич. Двое из них (Пасечник и Юрченко) не отвечали критерию доброчестности (запрещали мирные собрания, покрывали судей Майдана и т.д.). Но официальные выводы об этом коррумпированный и реформированный ВСП проигнорировал.

Как следствие – одни недобросовестные судьи (ВС), которых выбрали другие недобросовестные судьи (ВСП), восстановили третью недобросовестную судью (Царевич).

ВСП рассматривал вчера дисциплинарную жалобу на судью ВАКС Бицюка по жалобе адвокатов Павла Вовка, причем в то же время, как он рассматривал продление сроков расследования по делу пленок того же Вовка. И ВСП этим недвусмысленно намекнула, что, если решение будет не такое, как нравится Павлу Вовку, то Бицюка может ждать что-то более серьезное, чем предупреждения.

Как следствие – Бицюк постановил не продлевать сроки следствия, потому что какая-то призрачная справедливость – она ​​где-то там. А кресло шатается под тобой прям здесь.

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Этот же ВСП годами "отмазывает" судей Майдана и других нечестных судей, а независимых судей, наоборот, изо всех сил "кошмарит". То есть не только не выполняет свою функцию, а выполняет прямо противоположную в угоду недобросовестные политикам и олигархам, которым выгодно держать судебную систему под контролем.

Что имеем в сухом остатке

Когда с одной стороны у тебя чемоданы с деньгами, за которые никто не наказывает (только отвечай на звонки и выполняй что говорят), а с другой – дамоклов меч дисциплинарной ответственности, который контролируют "босяки" и "урки", достаточно сложно за всем этим рассмотреть закон и справедливость.

Именно по этой причине наши судьи принимают такие решения.

И именно поэтому построение независимых и справедливых институтов, наполненных честными и профессиональными людьми (в случае судебной власти, в первую очередь – перезагрузки Высшего совета правосудия и обновление судов) – это наша ключевая задача.

Спасибо за внимание и извините за лонгрид.

Победим.