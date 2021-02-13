Одиозный Окружной админсуд Киева останется без полномочий, из-за которых ранее мог принимать скандальные решения. Уже 15 февраля президент направит в Раду законопроекты, которые сделают это возможным.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга в аэропорту "Борисполь" 13 февраля, где он встретил украинских моряков, освобожденных из плена пиратов.

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Глава государства заявил, что все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. По его словам, один из анонсированных законопроектов будет касаться Высшего совета правосудия.

В Офисе Президента подчеркнули, что голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и позволит обществу почувствовать справедливость от работы судов в Украине.

Что предусматривают законопроекты

► Первый законопроект предполагает, что ряд судебных споров заберут из исключительной подсудности Окружного админсуда Киева и передадут их Верховному суду как суду первой инстанции.

Справка. Говорится, что речь идет о спорах, в которых оспариваются акты центральных органов исполнительной власти, госрегуляторов и других субъектов властных полномочий.

► Второй обеспечит обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Он также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов.

► Третий – позволит внести изменения в Кодекс об админправонарушениях. Документ введет ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора ВРП.

Скандальные решения ОАСК

Одно из последних решений Окружного админсуда касалось возвращения проспекту Степана Бандеры в Киеве его предыдущего названия – Московский.

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