Скандальному Окружному админсуду Киева урежут полномочия: заявление Зеленского
Одиозный Окружной админсуд Киева останется без полномочий, из-за которых ранее мог принимать скандальные решения. Уже 15 февраля президент направит в Раду законопроекты, которые сделают это возможным.
Источник:ТСН
Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга в аэропорту "Борисполь" 13 февраля, где он встретил украинских моряков, освобожденных из плена пиратов.
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Глава государства заявил, что все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. По его словам, один из анонсированных законопроектов будет касаться Высшего совета правосудия.
В Офисе Президента подчеркнули, что голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и позволит обществу почувствовать справедливость от работы судов в Украине.
Что предусматривают законопроекты
► Первый законопроект предполагает, что ряд судебных споров заберут из исключительной подсудности Окружного админсуда Киева и передадут их Верховному суду как суду первой инстанции.
► Второй обеспечит обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Он также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов.
► Третий – позволит внести изменения в Кодекс об админправонарушениях. Документ введет ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора ВРП.
Скандальные решения ОАСК
Одно из последних решений Окружного админсуда касалось возвращения проспекту Степана Бандеры в Киеве его предыдущего названия – Московский.
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