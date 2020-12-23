Окружной админсуд Киева получил иск от жителя Харькова. Харьковчанин оспаривает постановление правительства о продлении действия карантина и введении локдауна с 8 января.

Истец считает, что правительство нарушило права украинцев

По мнению истца, Кабмин противоправно установил запрет на отдельные виды хозяйственной деятельности и ограничил конституционные права украинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

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Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого постановления Кабмина до решения дела по сути,

– отметили в пресс-службе.

Пока служители Фемиды решают, есть ли правовые основания для того, чтобы открыть производство по административному делу.

Локдаун в Украине продлится 8 – 24 января

Отметим, что постановление о введении локдауна в течение 8 – 24 января правительство приняло во время заседания 9 декабря. В это время не будут работать заведения общественного питания, однако еду можно будет купить на вынос и по доставке. Также закрыты будут магазины непродовольственных товаров, кинотеатры, спортзалы ТРЦ. Не будут функционировать все учебные заведения, кроме детсадов.

В целом еще карантин в Украине будет действовать до 28 февраля 2021 года.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала