Журналист рассказал, как окружение Зеленского убеждает его идти на второй срок
Ранее Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок, если не успеет сделать запланированное за время первой каденции. Журналист Роман Кравец рассказал, что в окружении украинского лидера есть люди, которые давно убеждают его во второй раз идти в президенты.
Источник: телеграмм Романа Кравца
По словам журналиста, оппозиционные депутаты писали в соцсетях, что на своем дне рождении Зеленский якобы объявил о намерении вновь баллотироваться в президенты Украины. Однако разговоры о втором сроке ходят уже давно.
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Зеленского убеждают снова идти в президенты
В частности, он впервые об этом услышал еще в 2020 году в Давосе от окружения Зеленского в "Слуге народа".
Когда мы зашли к власти, поняли, что за один президентский срок ничего не успеем сделать. Из-за этого в команде есть часть людей, которые Вову укатывают, что ему надо идти на второй срок,
– объяснял ему источник.
Журналист отмечает, что на этом примере интересно наблюдать, как быстро власть меняет мышление людей. В частности, как обещания вроде" Мы здесь всего на один срок, чтобы сломать систему " меняются на желание остаться дольше.
Что этому предшествовало
- На днях Андрей Ермак заявил, что Зеленский определится со вторым сроком в конце своей каденции. По словам главы Офиса Президента, глава государства хочет реализовать все свои планы.
- О перспективе не ограничиваться одним сроком глава государства заговорил во время своей пресс-конференции 20 мая 2020 года. Мол, одной каденции ему, вероятно, будет мало, чтобы выполнить все свои обещания.
- Первая леди Елена Зеленская ранее рассказывала, что президент не обсуждал с ней свой второй срок, это опять может стать для нее сюрпризом. Однако добавила: если он решит баллотироваться, то это означает, что не завершил что-то начатое.
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