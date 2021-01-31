Ранее Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок, если не успеет сделать запланированное за время первой каденции. Журналист Роман Кравец рассказал, что в окружении украинского лидера есть люди, которые давно убеждают его во второй раз идти в президенты.

Источник: телеграмм Романа Кравца

По словам журналиста, оппозиционные депутаты писали в соцсетях, что на своем дне рождении Зеленский якобы объявил о намерении вновь баллотироваться в президенты Украины. Однако разговоры о втором сроке ходят уже давно.

Читайте также Хочет выполнить все обещания: Ермак прокомментировал второй срок Зеленского

Зеленского убеждают снова идти в президенты

В частности, он впервые об этом услышал еще в 2020 году в Давосе от окружения Зеленского в "Слуге народа".

Когда мы зашли к власти, поняли, что за один президентский срок ничего не успеем сделать. Из-за этого в команде есть часть людей, которые Вову укатывают, что ему надо идти на второй срок,

– объяснял ему источник.

Журналист отмечает, что на этом примере интересно наблюдать, как быстро власть меняет мышление людей. В частности, как обещания вроде" Мы здесь всего на один срок, чтобы сломать систему " меняются на желание остаться дольше.

Что этому предшествовало