Окружение знало о близкой смерти Кернеса, но скрывало это – Казанский
Близкое окружение мэра Харькова Геннадия Кернеса давно знало о его вероятной грядущей смерти. Но эту информацию на время выборов скрывали.
Окружение Кернеса знало, что он умрет: что известно
Как отметил представитель Украины в ТКГ, журналист Денис Казанский, окружение Кернеса знало, что он потерял дееспособность и балансировал на грани жизни и смерти. Поэтому в любом случае не смог бы исполнять обязанности городского головы. Об этом Казанский написал в телеграмме.
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"Однако, эту информацию на время выборов скрыли, и нетрудоспособному Кернесу организовали новый срок", – отметил он.
По его словам, правду о здоровье харьковского мэра начали озвучивать лишь после того, как он, находясь в коме, "принес присягу".
Теперь рулить Харьковом, паразитируя на его имени, будут люди, которых никто не выбирал,
- подчеркнул Казанский.
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Умер Геннадий Кернес: коротко
- Событие произошло ночью на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Здесь харьковский мэр лечился.
- Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года. А в сентябре 2020 года у Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких.
- В Украине 25 октября состоялись местные выборы, на которых Кернеса в третий раз избрали городским главой Харькова.
- В начале ноября в сети распространили информацию о смерти Геннадия Кернеса. Однако в мэрии Харькова сразу же это опровергли.
- 5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета. Он тогда подчеркивал, что "другие сценарии не рассматривают и их быть не может".
- 9 декабря горсовет провел заседание без Кернеса, на котором секретарем горсовета избрали все того же Терехова.
- 11 декабря стало известным о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось, и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.
- Впоследствии сын чиновника Кирилл заметил, что у него нет информации об отказе второй почки у его отца. Впрочем, по его словам, глава Харькова все еще находился в крайне тяжелом состоянии.
- В 2014 году на Кернеса совершили покушение: во время велопрогулки в него выстрелили. После этого политик начал передвигаться на инвалидной коляске.
- Из-за смерти Геннадия Кернеса в Харькове объявили 3-дневный траур. Похоронить политика планируют в период с 21 по 23 декабря.
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