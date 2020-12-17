Близкое окружение мэра Харькова Геннадия Кернеса давно знало о его вероятной грядущей смерти. Но эту информацию на время выборов скрывали.

Окружение Кернеса знало, что он умрет: что известно

Как отметил представитель Украины в ТКГ, журналист Денис Казанский, окружение Кернеса знало, что он потерял дееспособность и балансировал на грани жизни и смерти. Поэтому в любом случае не смог бы исполнять обязанности городского головы. Об этом Казанский написал в телеграмме.

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"Однако, эту информацию на время выборов скрыли, и нетрудоспособному Кернесу организовали новый срок", – отметил он.

По его словам, правду о здоровье харьковского мэра начали озвучивать лишь после того, как он, находясь в коме, "принес присягу".

Теперь рулить Харьковом, паразитируя на его имени, будут люди, которых никто не выбирал,

- подчеркнул Казанский.

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