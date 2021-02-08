Окружение депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука после закрытия ряда телеканалов его соратника Тараса Козака будет искать информационные площадки. В частности, они будут покупать место на новых каналах.

Экс-заместитель Министра информационной политики Татьяна Попова в эфире программы "Між іншим" предположила, что окружение Медведчука также приобретет новые информационные телеканалы. В то же время они могут сделать своих журналистов блогерами.

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Попова рассказала, что несмотря на это, в Украине необходимо принять закон о медиа, который в Верховной Раде обещают уже более года.

Если бы закон был адаптирован к французскому, то, возможно, мы бы имели этот закон о дезинформации,

– подчеркнула она.

Экс-заместитель Министра информационной политики также заявила, что каналы Медведчука закрыли исключительно из-за санкций в отношении Тараса Козака, а не из-за пророссийского контента.

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Блокировка каналов Медведчука: кратко

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, на 5 лет.

Санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В то же время Тарас Козак назвал такие действия власти незаконными и заявил о цензуре в государстве.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что обратятся к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов.



Санкции против Тараса Козака и каналов Медведчука / Инфографика 24 канала