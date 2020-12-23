Окружение Геннадия Кернеса спекулирует на теме о переименовании различных объектов в Харькове. Однако этот вопрос надо отложить как можно дальше, чтобы объективно оценить его вклад в развитие города.

Пока не стоит принимать решений в том виде, в котором предлагают люди из окружения Кернеса. Об этом заявил депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах в эфире 24 канала.

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По его словам, вопрос о переименованиях в Харькове нужно принимать объективно и взвешенно. Булах заявил, что в городе есть сроки, когда именем человека могут назвать определенный объект. В частности, это может произойти не раньше, чем через 10 лет после его смерти.

Сейчас многие люди очень эмоциональны, ведь они уважали Кернеса. Принимать любое решение о переименовании нужно в более спокойной атмосфере,

– подчеркнул он.

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Как отметил Булах, если петиции о переименованиях подпишут 5 тысяч граждан, то их будут рассматривать на сессии Харьковского городского совета. Уже при обсуждении этого вопроса будут решать переименовывать определенные объекты, или подождать.

В то же время депутат заявил, что вопрос о присвоении Кернесу звания почетного гражданина является противоречивым, ведь положение не позволяет вручать его посмертно.

Новые выборы в Харькове

Булах предположил, что выборы в Харькове не состоятся даже в октябре 2021 года. По его мнению, люди из окружения Кернеса будут пытаться как можно дольше выдержать пост исполняющего обязанности мэра, которую сейчас занимает Игорь Терехов.

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Депутат также добавил, что вероятно во время следующих выборов будет баллотироваться значительное количество кандидатов. Все потому, что раньше многие люди не хотели быть конкурентами Кернеса.

Обратите внимание! В Харькове 23 декабря 2020 года прощаются с Геннадием Кернесом. Церемония началась с отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе. Другие новости об этом – читайте по ссылке.