На окнах были решетки, люди буквально задохнулись во время пожара, – Терехов
В Харькове в доме престарелых 21 января вспыхнул ужасный пожар. Игорь Терехов рассказал, что на окнах заведения были решетки и люди оказались в ловушке. Он также подтвердил, что дом престарелых работал нелегально.
Ужасная смерть в пансионате Харькова
Детали ужасной трагедии в Харькове рассказал секретарь мэрии Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Узнайте больше Пожар в доме престарелых в Харькове: по меньшей мере 15 погибших – фото, видео
Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара,
– отметил Терехов.
Он добавил, что дом престарелых работал нелегально. С его владельцем уже ведут следственную работу.
Кроме того, сейчас городские власти выясняют, сколько точно людей находились в нелегальном заведении.
На Харьковщине планируют массовые проверки
Терехов подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы похожие инциденты не повторялись в будущем.
Я считаю, что должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные инциденты,
– пояснил он.
Секретарь Харьковской мэрии отметил, что в течение 1 – 2 недель планируют выявить все подобные незаконные объекты и прекратить их деятельность.
Читайте также Что известно о состоянии пострадавших в пожаре в доме престарелых в Харькове
Что известно о пожаре в Харькове
- Возгорание в доме престарелых вспыхнуло в 15: 03 на улице Нижняя Гиевская, 150б.
- В результате трагедии погибли 15 человек, еще 9 – пострадали.
- Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
- Из-за пожара Кабмин собирается на внеочередное заседание.
Поделиться новостью