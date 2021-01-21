В Харькове в доме престарелых 21 января вспыхнул ужасный пожар. Игорь Терехов рассказал, что на окнах заведения были решетки и люди оказались в ловушке. Он также подтвердил, что дом престарелых работал нелегально.

Ужасная смерть в пансионате Харькова

Детали ужасной трагедии в Харькове рассказал секретарь мэрии Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара,

– отметил Терехов.

Он добавил, что дом престарелых работал нелегально. С его владельцем уже ведут следственную работу.

Кроме того, сейчас городские власти выясняют, сколько точно людей находились в нелегальном заведении.

На Харьковщине планируют массовые проверки

Терехов подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы похожие инциденты не повторялись в будущем.

Я считаю, что должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные инциденты,

– пояснил он.

Секретарь Харьковской мэрии отметил, что в течение 1 – 2 недель планируют выявить все подобные незаконные объекты и прекратить их деятельность.

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