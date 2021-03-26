В эфире телепроекта встретились заместитель главы МВД Антон Геращенко и активист, подозреваемый в разбитии окон Офиса Президента, Влад Сорд (Стафийчук). Последний подчеркнул, что человек, которого зафиксировали камеры, похож не только на него, но и на певца DZIDZIO.

Владислав Стафийчук рассказал, что вечером 20 марта он спонтанно оказался на акции под Офисом Президента Украины. Мол, с друзьями об этом специально не договаривался.

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Я взял билет из Винницы и поехал туда. У меня был билет в тот же день обратно. Уже там мы встретились со многими. Там я увидел много знакомых лиц,

– рассказал писатель.

Кроме того, он заверил, что лично не знаком с Сергеем Стерненком, на поддержку которого и состоялась акция. В жизни активисты встречались всего раз или два.

При чем тут DZIDZIO

Влад Сорд в эфире отказался отвечать, бил он окна здания ОПУ, потому что так ему посоветовал адвокат. Вместо этого он подчеркнул, что человек из опубликованного МВД видео похож не только на него.

Если вам интересно мое собственное мнение, то человек, которого вы видите на видео, он похож одинаково на меня, на DZIDZIO и еще на тысячу разных бородатых мужчин в черных куртках,

– пошутил активист.

После этого у него произошла незначительная словесная перепалка с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

Геращенко: Зачем окна было бить, чем вони виноваты?

Стафийчук: А вы считаете, что это именно я побил окна, правильно? Будем разбираться.

Геращенко: Наверное, DZIDZIO.

Стафийчук: Ну вот, я же так и говорю.

Момент разбития окон Офиса Президента: смотрите видео

Коротко о Владе Сорде: