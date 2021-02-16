Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в Минских договоренностях, - Гармаш
Очередное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе состоялось 16 февраля. Оказалось, что оккупированная территория Донбасс больше, чем зафиксировано в минских договоренностях.
Источник:фейсбук Сергея Гармаша
Гармаш отметил, что украинская делегация как и раньше пытались выяснить у россиян, какую же территорию они подразумевают под понятием "ОРДЛО".
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О каких территориях говорится
По словам политика, территория, которую захватили российские войска, на 1400 километров больше, чем зафиксирована в Минских соглашениях и на которую эти соглашения распространяются.
Этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта. Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях,
– подчеркнул Гармаш.
Оккупированный Донбасс / Инфографика 24 канала
Россияне снова отрицали свое участие в войне
Гармаш рассказал, что представители России утверждали об Украине и "Донбассе".
"Также с той стороны звучал вариант - "народ Донбасса". Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина. И попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной", – добавил Гармаш.
Политик подытожил, что нельзя молчать, когда делают такие абсурдные, и по форме, и по содержанию, заявления.
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