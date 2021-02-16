Очередное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе состоялось 16 февраля. Оказалось, что оккупированная территория Донбасс больше, чем зафиксировано в минских договоренностях.

Гармаш отметил, что украинская делегация как и раньше пытались выяснить у россиян, какую же территорию они подразумевают под понятием "ОРДЛО".

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О каких территориях говорится

По словам политика, территория, которую захватили российские войска, на 1400 километров больше, чем зафиксирована в Минских соглашениях и на которую эти соглашения распространяются.

Этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта. Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях,

– подчеркнул Гармаш.



Оккупированный Донбасс / Инфографика 24 канала

Россияне снова отрицали свое участие в войне

Гармаш рассказал, что представители России утверждали об Украине и "Донбассе".

"Также с той стороны звучал вариант - "народ Донбасса". Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина. И попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной", – добавил Гармаш.

Политик подытожил, что нельзя молчать, когда делают такие абсурдные, и по форме, и по содержанию, заявления.