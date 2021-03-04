Организация Объединенных Наций направила на оккупированные территории Луганской области большую гуманитарную помощь. 133 тонны тонны груза прибыли 3 марта. Для того, чтобы доставить все, понадобилось 11 грузовиков.

На оккупированную Луганщину прислали строительные материалы и древесину. Этим должны воспользоваться при восстановлении объектов инфраструктуры и поврежденных жилищ местных жителей.

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Распределение помощи начнут в конце недели

Также ООН выделила медицинские средства и оборудование для противодействия коронавирусу. Нашлось место и для товаров для малозащищенных слоев населения.

Представители Организации Объединенных Наций оценили помощь Украины в доставке груза через линию разграничения. Распределение помощи начнется уже в конце недели. Координировать этот процесс будет Луганский полевой офис ООН.

Еще один крупный гуманитарный груз ООН планирует прислать уже до конца марта.

Интересно! Недавно оккупанты из так называемой "ДНР" решили поменять правила пересечения линии разграничения. Для этого необходимо будет получить спецпропуск. Его оформление предполагает не только фотографирование человека, но и взятие у него отпечатков пальцев, и проверку связей.