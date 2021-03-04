133 тонны помощи от ООН: на оккупированный Донбасс привезли гуманитарный груз
Организация Объединенных Наций направила на оккупированные территории Луганской области большую гуманитарную помощь. 133 тонны тонны груза прибыли 3 марта. Для того, чтобы доставить все, понадобилось 11 грузовиков.
Источник:Фейсбук штаба ООС
На оккупированную Луганщину прислали строительные материалы и древесину. Этим должны воспользоваться при восстановлении объектов инфраструктуры и поврежденных жилищ местных жителей.
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Распределение помощи начнут в конце недели
Также ООН выделила медицинские средства и оборудование для противодействия коронавирусу. Нашлось место и для товаров для малозащищенных слоев населения.
Представители Организации Объединенных Наций оценили помощь Украины в доставке груза через линию разграничения. Распределение помощи начнется уже в конце недели. Координировать этот процесс будет Луганский полевой офис ООН.
Еще один крупный гуманитарный груз ООН планирует прислать уже до конца марта.
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