Оккупированному Донбассу грозит экологическая катастрофа международного масштаба. Ситуацию должны оценить специалисты, однако неизвестно, дадут ли российские наемники им это сделать.

Территориям грозит загрязнение воздуха, воды и почвы. Об этом на брифинге для стран ООН заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Угрозы для Донбасса

Чиновник обратил внимание на то, что на ухудшение ситуации влияют, в частности, многочисленные взрывы боеприпасов и затопление шахт. Кроме этого, существует угроза радиационного загрязнения.

В 1979 году на шахте "Юнком" в Донецкой области проводили ядерные испытания. Оккупанты перестали откачивать оттуда воду. Из-за этого вода, загрязненная радиацией, может подходить к питьевым горизонтам.

Где расположена шахта "Юнком": карта

Резников объяснил, что Украина уже обратилась к МАГАТЭ касательно формирования группы экспертов, которые провели мониторинг хранения радиоактивных материалов на оккупированных территориях.

До 2014 года там находилось более 1 000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят ли российские оккупационные войска экспертов,

– отметил он.

Воду перестали откачивать и на других закрытых шахтах. В то же время экологические нормы на шахтах, которые продолжают работу, регулярно нарушают, добавил министр.

Последствия для Крыма

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также прокомментировал ситуацию в Крыму. Он отметил, что после 2014 года туда переселили дополнительно около полумиллиона человек.

Вместе с военным строительством это привело к варварской эксплуатации водных ресурсов – с соответствующими последствиями. В то же время уничтожена уникальная экосистема Крыма, отметил Резников.

Важно! Согласно международному праву, ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия – как страна, которая оккупировала полуостров.