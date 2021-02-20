Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы: Резников назвал угрозы
Оккупированному Донбассу грозит экологическая катастрофа международного масштаба. Ситуацию должны оценить специалисты, однако неизвестно, дадут ли российские наемники им это сделать.
Источник:24 канал
Территориям грозит загрязнение воздуха, воды и почвы. Об этом на брифинге для стран ООН заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Угрозы для Донбасса
Чиновник обратил внимание на то, что на ухудшение ситуации влияют, в частности, многочисленные взрывы боеприпасов и затопление шахт. Кроме этого, существует угроза радиационного загрязнения.
В 1979 году на шахте "Юнком" в Донецкой области проводили ядерные испытания. Оккупанты перестали откачивать оттуда воду. Из-за этого вода, загрязненная радиацией, может подходить к питьевым горизонтам.
Где расположена шахта "Юнком": карта
Резников объяснил, что Украина уже обратилась к МАГАТЭ касательно формирования группы экспертов, которые провели мониторинг хранения радиоактивных материалов на оккупированных территориях.
До 2014 года там находилось более 1 000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят ли российские оккупационные войска экспертов,
– отметил он.
Воду перестали откачивать и на других закрытых шахтах. В то же время экологические нормы на шахтах, которые продолжают работу, регулярно нарушают, добавил министр.
Последствия для Крыма
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также прокомментировал ситуацию в Крыму. Он отметил, что после 2014 года туда переселили дополнительно около полумиллиона человек.
Вместе с военным строительством это привело к варварской эксплуатации водных ресурсов – с соответствующими последствиями. В то же время уничтожена уникальная экосистема Крыма, отметил Резников.
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