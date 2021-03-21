На оккупированных территориях детей в школах учат, что "Украина будет нападать"
Оккупанты в Донбассе усиливают давление своей пропагандой. В школах учителя рассказывают ученикам о якобы грядущей военной агрессии Украины.
Источник:Восточная правозащитная группа
Пока взрослое населенные мобилизируют, отправляя незаконные повестки в псевдоармии, детям "промывают мозги" антиукраинскими тезисами.
Кстати Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации
"Необходимо защищать Донбасс"
- Как сообщают правозащитники, на полигонах продолжаются учения с подразделениями фейковой "Народной Милиции ЛНР и ДНР".
- Уклон они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи.
- Информационная работа оккупантов с местными очень усилилась.
Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс,
– пишут в правозащитной группе.
- Мобилизация продолжается: мужское население приходит в военкоматы. Многие уезжают в Россию, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам
- В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном Луче боевики под названием "Казаки" начали обновлять свои формирования.
Пропаганда в школах на оккупированных территориях
- В Крыму российские оккупанты сеют свою пропаганду детям еще с 2014 года.
- Школьников одевают в форму российской армии, показывают оружие оккупационной армии и проводят вышкол.
- В Севастополе на базе городского Дома офицеров в 2019 году создали так называемый "дом юнармии". Военные дают школьникам оружие и учат с ним обращаться, рассказывают о "славе российской армии и ее подвигах".
- Так школьников Севастополя хотят учить "основам общевойсковой подготовки".
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