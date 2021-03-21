Оккупанты в Донбассе усиливают давление своей пропагандой. В школах учителя рассказывают ученикам о якобы грядущей военной агрессии Украины.

Пока взрослое населенные мобилизируют, отправляя незаконные повестки в псевдоармии, детям "промывают мозги" антиукраинскими тезисами. Кстати Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации "Необходимо защищать Донбасс" Как сообщают правозащитники, на полигонах продолжаются учения с подразделениями фейковой "Народной Милиции ЛНР и ДНР".

Уклон они делают на подготовку танкистов, артиллеристов и специалистов связи.

Информационная работа оккупантов с местными очень усилилась. Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей "военной агрессии" Украины и необходимости защищать Донбасс,

– пишут в правозащитной группе. Мобилизация продолжается: мужское население приходит в военкоматы. Многие уезжают в Россию, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам

В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном Луче боевики под названием "Казаки" начали обновлять свои формирования. Пропаганда в школах на оккупированных территориях В Крыму российские оккупанты сеют свою пропаганду детям еще с 2014 года.

Школьников одевают в форму российской армии, показывают оружие оккупационной армии и проводят вышкол.

В Севастополе на базе городского Дома офицеров в 2019 году создали так называемый "дом юнармии". Военные дают школьникам оружие и учат с ним обращаться, рассказывают о "славе российской армии и ее подвигах".

Так школьников Севастополя хотят учить "основам общевойсковой подготовки".