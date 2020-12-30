Оккупанты в Крыму пообещали круглосуточное водоснабжение, но только на Новый год
С ноября в оккупированной Ялте и Симферополе начали ограничивать подачу воды. Впрочем власть, подконтрольная России, объявила о круглосуточном водоснабжении 31 декабря и 1 января.
Об этом объявил ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов во время совещания относительно Федеральной целевой программы, сообщают "Крым. Реалии".
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"31 декабря и 1 января вода в Симферополе и Ялте будет без ограничений", – заявил Аксенов.
Также он добавил, что 31 декабря в Евпатории власть должна обеспечить жителей снабжением горячей воды.
Проблема с водоснабжением в Крыму: главное
- После российской оккупации Крыма на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Ведь до 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал.
- Также на территории Крыма возникло засоление почвы. Это связано с тем, что оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
- С 27 ноября в Ялте начали ограничивать подачу воды ночью. Впоследствии администрация города, подконтрольная России, сообщила, что с 14 декабря поставки будут по графику: 3 часа утром и столько же вечером.
- Кроме этого, оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины. Более того, они боятся, что украинская вода может быть ядовита.
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