С ноября в оккупированной Ялте и Симферополе начали ограничивать подачу воды. Впрочем власть, подконтрольная России, объявила о круглосуточном водоснабжении 31 декабря и 1 января.

Об этом объявил ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов во время совещания относительно Федеральной целевой программы, сообщают "Крым. Реалии".

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"31 декабря и 1 января вода в Симферополе и Ялте будет без ограничений", – заявил Аксенов.

Также он добавил, что 31 декабря в Евпатории власть должна обеспечить жителей снабжением горячей воды.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.

Проблема с водоснабжением в Крыму: главное