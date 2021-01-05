В оккупированном Севастополе российские контрактники прошли "курс выживания"
В оккупированном Севастополе российские контрактные войска в очередной раз прошли незаконные сборы по интенсивной подготовке с элементами "курса выживания". В учениях приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих.
Собрание организовали для контрактников, которые находятся на испытательном сроке. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
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Что известно об обучении военных страны-агрессора
- Во время практической части учений военнослужащие выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений.
- Также они прошли подготовку по метанию учебных противотанковых гранат. При этом задействовали танк Т-90.
- Программа учений также включала изучение основных военных дисциплин, а также марш-бросок с элементами "курса выживания".
Что известно о военных учениях в Крыму
- После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.
- Туда завозят военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
- В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
- В 2016 году представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена ни с кем обсуждать размещение ядерноно и неядерного оружия в Крыму.
- Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
- В ответ Россия заявила, что "имеет право проводить обучение и размещать в Крыму военные объекты".
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