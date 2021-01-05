В оккупированном Севастополе российские контрактные войска в очередной раз прошли незаконные сборы по интенсивной подготовке с элементами "курса выживания". В учениях приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих.

Собрание организовали для контрактников, которые находятся на испытательном сроке. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. Узнайте также Приказ о вторжении в Украину – лишь вопрос времени для Москвы, – разведка Что известно об обучении военных страны-агрессора Во время практической части учений военнослужащие выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений.

Также они прошли подготовку по метанию учебных противотанковых гранат. При этом задействовали танк Т-90.

Программа учений также включала изучение основных военных дисциплин, а также марш-бросок с элементами "курса выживания". Обратите внимание! В конце октября 2020 года войска противовоздушной обороны Черноморского флота России провели в водах оккупированного Крыма военные учения. Корабли "прикрывали" от сосредоточенного ракетного авиаудара от условного противника. В то же время против жителей оккупированного полуострова, которые отказались служить в войсках страны-агрессора, вынесли рекордное количество приговоров. Что известно о военных учениях в Крыму После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.

Туда завозят военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

В 2016 году представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена ни с кем обсуждать размещение ядерноно и неядерного оружия в Крыму.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

В ответ Россия заявила, что "имеет право проводить обучение и размещать в Крыму военные объекты".