Накануне Рождества на вечерних службах в храмах оккупированного Севастополя звучали колядки на украинском языке. Церковные хоры, в частности, исполняли "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Устраивать такие мероприятия на Рождество – это уже традиция для Севастополя. Праздничные композиции звучали, например, в центральном Покровском соборе, об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Там можно было услышать колядки "Добрий вечір тобі", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка", а также "Тиха ніч, свята ніч". Важно, что дети предпочитают именно украинские произведения.

Такие мини-концерты по случаю Рождества в оккупированном Севастополе устраивают ежегодно. В 2019 году, например, "Щедрик" выполняли воспитанники воскресных школ.



Рождество в оккупированном Крыму / Фото "Крым. Реалии"

К слову, в Стамбуле 7 января праздничную рождественскую литургию провели на украинском. Посол Андрей Сыбига поздравил всех не только с Рождеством, но и с годовщиной получения Томоса для ПЦУ.

Украина колядует:

Трогательным видео поздравили украинцев в Воздушных силах ВСУ. Там торжественно исполнили "Щедрик" под аккомпанемент военного оркестра.

А в Харькове состоялся традиционный "Вертепфест" – правда, в этом году в режиме онлайн. К мероприятию присоединились участники из разных стран мира.

Важно! Придерживаться традиций во времена пандемии коронавируса – задача не из легких. Как колдовать во времена COVID-19 – читайте по ссылке.