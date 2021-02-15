В оккупированном Луганске прогремел взрыв: что известно – видео
В оккупированном Луганске вечером 15 февраля произошел взрыв. По предварительной причине, это произошло из-за газа высокого давления.
Источник:24 канал
Взрыв прогремел на газовом узле, расположенном на улице Вторая Беломорская. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на так называемое "ГСЧС".
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Что известно о взрыве
- После взрыва вспыхнул пожар. Высота пламени достигала около 20 метров.
- Сейчас там работают спасатели, силовики и тому подобное.
- Специалисты пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод.
Есть ли пострадавшие
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Правда, информацию еще устанавливают.
На оккупированном Донбассе – второй взрыв за день
Так, в оккупированной Горловке 15 февраля взорвалась машина командира батальона так называемой "Народной милиции". СМИ сообщали, что СМИ, пострадал комбат боевиков Сергей Попов.
Кроме этого, взрыв произошел, когда боевик вез дочь в школу. Она тоже пострадала. Девочку забрали в больницу.
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