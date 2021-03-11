Вблизи Бахчисарая в оккупированном Россией Крыму заметили колонну российской военной техники. По трассе "Таврида" проехали примерно 15 военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

Об этом сообщил корреспондент проекта "Крым.Реалии". По его словам, военная техника направлялась в сторону Севастополя.

Читайте также Проверили ядерные объекты в Крыму: будет ли Россия размещать боеголовки на полуострове

Российская военная техника в Крыму

Примерно 15 военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции заметили на трассе "Таврида".

В то же время на 2 перекрестках в самом Севастополе зафиксировали патрули военно-транспортной инспекции, а на рейде выполнял маневры один из крупных кораблей Черноморского флота России.

Напомним, в конце декабря 2020 года по трассе Симферополь – Армянск проехала колонна российской военной техники. Направлялась она в сторону Красноперекопска. В составе колонны было примерно 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения.

Возле Бахчисарая заметили российскую военную технику

Милитаризация полуострова: что известно