На трассе в оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники
Вблизи Бахчисарая в оккупированном Россией Крыму заметили колонну российской военной техники. По трассе "Таврида" проехали примерно 15 военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом сообщил корреспондент проекта "Крым.Реалии". По его словам, военная техника направлялась в сторону Севастополя.
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Российская военная техника в Крыму
Примерно 15 военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции заметили на трассе "Таврида".
В то же время на 2 перекрестках в самом Севастополе зафиксировали патрули военно-транспортной инспекции, а на рейде выполнял маневры один из крупных кораблей Черноморского флота России.
Возле Бахчисарая заметили российскую военную технику
Милитаризация полуострова: что известно
- После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории украинского полуострова и в акватории Черного моря.
- Страна-агрессор систематически завозит военную технику в Крым, размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.
- Генассамблея ООН в декабре 2020 года приняла усиленную резолюцию. Ею Россию призвали прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска.
- Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в ответ на принятие резолюции заявила, что Москва "имеет право проводить учения и размещать в Крыму военные объекты".
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