В оккупированном Крыму 19 февраля начали рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего политзаключенного Эдема Бекирова. Сам крымский татарин в сентябре 2019 года попал в результате обмена в Украину, однако это так называемых служителей Фемиды не останавливает.

О рассмотрении дела в подконтрольном оккупантам Центральном райсуде Симферополя сообщил адвокат Алексей Ладин. Актуально Бывший политзаключенный Асеев забрал мать из оккупированного Донецка Защитник отметил, что ранее судья Александр Деменок вообще отменил меру пресечения Бекирову. И вот сейчас судья Деменок начинает заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Эдема Бекирова. Сегодня огласили обвинительное заключение. Защита объяснила, что все дело – фальсификация,

– написал Ладин. Следующее заседание по делу состоится 4 марта. Главное о деле против Эдема Бекирова Крымского татарина Бекирова задержала при въезде в оккупированный Крым в декабре 2018 года. Мужчина хотел навестить мать.

Суд арестовал Бекирова за хранение и передачу взрывчатых веществ и боеприпасов.

В рамках большого обмена пленными 7 сентября 2019 года Бекиров вернулся на украинскую территорию.

В 2020 году в оккупированном Крыму возобновили рассмотрение дела против Бекирова, а в июне его даже объявили в розыск.