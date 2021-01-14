Оккупационные власти Крыма выставили на продажу винный завод "Коктебель". Его цена на аукционе стартует с 100 миллионов рублей, в гривнах это – больше 38 миллионов.

Заявки на участие в аукционе просят подать до 20 января. Он запланирован на 26 января, об этом сообщили на российском сайте, который размещает информацию по торгам.

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Что продают оккупанты

73 объекта, стоимостью 80,8 миллиона рублей. Говорится о недвижимом имуществе , расположенном в Коктебеле, Щебетовке, Курортном и Наниковом.

, расположенном в Коктебеле, Щебетовке, Курортном и Наниковом. Кроме этого, на продажу выставили и движимое имущество винзавода – его стоимость оценили в немного меньше 2 миллионов рублей.

винзавода – его стоимость оценили в немного меньше 2 миллионов рублей. Земельные участки завода "Коктебель" продают за более чем 17,35 миллиона рублей.

Все эти объекты пока арендует ООО "Завод марочных вин "Коктебель". По информации "Крым.Реалии", его основали в октябре 2014 года. Компанией на 99,8% владеет "Гатчинский спиртовой завод" в России.

Его владельцем является Михаил Якубчик, которого СМИ называют родственником Сергея Нарышкина, главы российской Службы внешней разведки.

Что известно о "Коктебель"

Это – завод марочных вин, его основали еще в 1879 году. "Коктебель" расположен в одноименном поселке в Крыму.

Предприятие имеет собственные виноградники, площадью более 1 000 гектаров. А также большой емкостный парк для производства портвейнов, тихих и десертных вин.