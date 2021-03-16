В оккупированном Крыму поймали россиянина, который якобы шпионил в пользу украинских спецслужб. По информации СМИ, мужчину взяли под стражу на 2 месяца.

Об этом информируют ТАСС и Интерфакс. О задержанном шпионе журналистам сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Задержанный якобы выполнял задания украинской разведки

Фамилия задержанного Есипенко, он якобы выполнял задания украинской разведки и собирал информацию о массовом пребывании людей и объекты жизнеобеспечения. У Есипенко изъяли и взрывное устройство. Его нашли в машине подозреваемого.

Против задержанного возбудили уголовное дело

Есипенко, пишут российские СМИ, признался в "сотрудничестве с полковником Кравчуком – с офицером действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины". Именно Кравчук, мол, посоветовал Есипенко держать взрывчатку в машине – ради безопасности.

В Федеральной службе безопасности сообщили, что против Есипенко возбудили уголовное дело, однако в чем конкретно его обвиняют – неизвестно.

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Задержание шпиона приурочили к годовщине так называемого "референдума"

Отметим, что 16 марта 2014 года оккупанты провели в Крыму так называемый "референдум". За присоединение к России якобы проголосовали 93% крымчан. Уже на следующий день после "голосования" десятки стран мира заявили о его непризнании.