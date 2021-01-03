Проблема с водой на территории временно оккупированного Крыма уничтожила уже десятки озер и привела к пересыханию рек. Теперь под угрозой оказался водопад Су-Учхан. Вместо бурной реки из него стекает едва заметный ручеек.

В Крыму пересох водопад

Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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На месте некогда популярного и красивого водопада Су-Учхан теперь видны только отдельные ручейки в нескольких местах на покрытых мхом глыбах.

Су-Учхан является частью верхнего течения реки Кызылкобинка, исток которой расположен в глубине Кизил-Коба. Когда-то река мощными струями падала из 25-метровой высоты со склона горы Базар-Оба. Сейчас же водопад сильно уменьшился, а сама река обмелела.

Во время таяния снега или ливневых дождей Су-Учхан направлялся вниз по каменистым склонам. Он создавал небольшие водопады и неглубокие плотины под ними, которые называли "ваннами молодости",

– заметило издание.



Как изменился водопад Су-Учхан / Коллаж 24 канала

Добавим, что ранее водопад был особенно популярен среди туристов и считался одной из достопримечательностей Ладшафтно-рекреационного парка "Урочища Кизил-Коба".

Обратите внимание! После российской оккупации Крыма на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы. В 2020 году небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе в Крыму.