В ФСБ заявили, что в оккупированном Крыму задержали финансистов "Исламского государства"
В ФСБ России сообщили, что в оккупированном Крыму провели спецоперацию, в результате которой были задержаны финансисты "Исламского государства". Похожие мероприятия прошли и в Татарстане, который входит в состав России.
Источник:ТАСС
Оккупанты утверждают, что все задержанные в Крыму и Татарстане – граждане России. Они собирали средства для ИГ под видом благотворительной помощи.
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Подробнее о задержанных
Как отметили в ФСБ, группа финансировала "Исламское государство" с 2015 по 2019 год. Происходило это через созданные в интернете сообщества.
Под видом благотворительной помощи они осуществляли сбор финансовых средств для перевода за границу на нужды боевиков,
– отметили в пресс-центре спецслужбы.
Во время обысков у них изъяли:
- средства связи,
- компьютерную технику,
- магнитные носители информации.
Против задержанных следователи открыли дела по статье о содействии террористической деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Смотрите видео спецоперации ФСБ по задержанию финансистов "Исламского государства"
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