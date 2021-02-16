В ФСБ России сообщили, что в оккупированном Крыму провели спецоперацию, в результате которой были задержаны финансисты "Исламского государства". Похожие мероприятия прошли и в Татарстане, который входит в состав России.

Оккупанты утверждают, что все задержанные в Крыму и Татарстане – граждане России. Они собирали средства для ИГ под видом благотворительной помощи.

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Подробнее о задержанных

Как отметили в ФСБ, группа финансировала "Исламское государство" с 2015 по 2019 год. Происходило это через созданные в интернете сообщества.

Под видом благотворительной помощи они осуществляли сбор финансовых средств для перевода за границу на нужды боевиков,

– отметили в пресс-центре спецслужбы.

Во время обысков у них изъяли:

средства связи,

компьютерную технику,

магнитные носители информации.

Против задержанных следователи открыли дела по статье о содействии террористической деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Смотрите видео спецоперации ФСБ по задержанию финансистов "Исламского государства"