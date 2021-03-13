В оккупированном Крыму и на Донбассе удерживают почти 400 украинцев
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса и в Крыму продолжают незаконно удерживать украинцев. По состоянию на 13 марта 2021 года в плену оккупантов находится 382 человека.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
На оккупированных территориях российские наемники преследуют население с проукраинскими взглядами. Об этом уполномоченная по правам человека Денисова заявила на встрече с новоназначенным Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым.
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Сколько украинцев удерживают боевики
- На Донбассе – 268 украинцев;
- на территории России и в Крыму – 114, из них 78 являются крымскими татарами.
Что известно о пленных украинцах
Ранее Денисова заявляла, что количество наших граждан, которых незаконно удерживают в России выросло за последний год. Это несмотря на то, что произошло несколько обменов пленными.
Сейчас переговоры об освобождении пленных на паузе – Россия их блокирует.
Кстати, омбудсмен обратится к своей российской коллеге Татьяне Москальковой из-за того, что похищенного украинского бойца Евгения Добрынского удерживают в севастопольском СИЗО в ужасных условиях.
Боевики похитили военного с наблюдательного пункта еще в мае 2020 года. Оккупанты заявили, что он якобы хотел незаконно проникнуть на их территорию, а с собой якобы еще был пакет наркотиков.
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