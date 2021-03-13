Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса и в Крыму продолжают незаконно удерживать украинцев. По состоянию на 13 марта 2021 года в плену оккупантов находится 382 человека.

На оккупированных территориях российские наемники преследуют население с проукраинскими взглядами. Об этом уполномоченная по правам человека Денисова заявила на встрече с новоназначенным Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым.

Читайте также В Крыму оккупанты рассматривают абсурдное дело против Бекирова: он якобы перевозил взрывчатку

Сколько украинцев удерживают боевики

На Донбассе – 268 украинцев;

на территории России и в Крыму – 114, из них 78 являются крымскими татарами.

Что известно о пленных украинцах

Ранее Денисова заявляла, что количество наших граждан, которых незаконно удерживают в России выросло за последний год. Это несмотря на то, что произошло несколько обменов пленными.

Сейчас переговоры об освобождении пленных на паузе – Россия их блокирует.

Кстати, омбудсмен обратится к своей российской коллеге Татьяне Москальковой из-за того, что похищенного украинского бойца Евгения Добрынского удерживают в севастопольском СИЗО в ужасных условиях.

Боевики похитили военного с наблюдательного пункта еще в мае 2020 года. Оккупанты заявили, что он якобы хотел незаконно проникнуть на их территорию, а с собой якобы еще был пакет наркотиков.